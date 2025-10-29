Rusko: Gref vyzval k přivezení milionů migrantů, aby se urychlila ekonomika
German Gref, šéf státem vlastněné Sberbank, řekl, že vyššího tempa růstu lze dosáhnout pouze zvýšením produktivity a rozšířením pracovní síly.
"V poslední době jsme se nechali natolik unést bojem s inflací, že jsme trochu zapomněli na ekonomický růst. Pokud nebude ekonomický růst, nebude nic. Nebudeme schopni vyřešit žádné sociální problémy, žádné jiné," řekl Gref na zasedání Prezidentské rady pro implementaci státní demografické a rodinné politiky.
Ruská ekonomika by měla růst tempem ne nižším, než je světový průměr, tedy alespoň 3,2 % ročně do roku 2030, řekl Gref.
Minimálně aktuální a příští rok jsou však mimo tyto predikce.
"Bohužel, letos bude růst s největší pravděpodobností asi 0,8 % a příští rok, dá-li Bůh, dosáhneme stejných čísel," řekl Gref, který v letech 2000-2007 působil jako ministr hospodářství Ruské federace.
Grefovy odhady jsou pesimističtější než oficiální předpovědi úřadů. Ministerstvo hospodářství v září výrazně zhoršilo své odhady růstu HDP v letech 2025-2026 na 1,0 %, resp. 1,3 % po 4,3 % a 4,1 % v předchozích dvou letech.
"V posledních desetiletích činilo tempo růstu produktivity naší ekonomiky 1,2 %. Prezident si stanovil za úkol zvýšit produktivitu práce 2,5krát - až o 2,7 %. To však vyžaduje značné investice a velký příspěvek na vzdělávání a vědu. To bude obtížné tváří v tvář nedostatku kapitálu a vysokým sazbám, které dnes máme. A máme jasnou představu o tom, že demografické trendy v nadcházejících letech budou brzdit řešení úkolu hospodářského růstu. Potenciál pro využití domácích zdrojů je již spíše vyčerpán," uvedl Gref.
Podle šéfa Sberbank může nedostatek pracovníků v Rusku v příštích letech činit 2,8 až 5 milionů lidí a jedinou schůdnou a rychlou cestou je přilákat migranty.
"Patříme mezi deset největších příjemců na světě co do počtu migrantů, ale zatím bohužel máme negativní výběr. Přitahujeme především velmi málo kvalifikovanou pracovní sílu a sami přicházíme o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. A celá naše migrační politika není navržena tak, aby přitahovala vysoce kvalifikované pracovníky. Veškerá naše migrační legislativa je založena na vytlačování zahraničních studentů z naší země."
Vyzval vládu, aby aktivně přilákala kvalifikované odborníky ze zahraničí a vytvořila pobídky pro zahraniční studenty, aby po ukončení studia zůstali v Rusku.
"Je to otázka národní bezpečnosti a přežití země," řekl Gref.
Zdroj v ruštině: ZDE
