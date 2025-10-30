Trump nařídil Pentagonu, aby se vyrovnal Rusku a Číně v testování jaderných zbraní
30. 10. 2025
Americký prezident vydal výhrůžku v příspěvku na Truth Social v reakci na ruské testy jaderných zbraní a krátce před setkáním s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem
Donald Trump nařídil Pentagonu, aby okamžitě začal vyrovnávat ostatní jaderné mocnosti v testování jaderných zbraní, konkrétně Rusko a Čínu.
Ve středečním příspěvku na Truth Social Trump uvedl, že „vzhledem k testovacím programům jiných zemí jsem nařídil ministerstvu války, aby zahájilo testování našich jaderných zbraní na stejné úrovni. Tento proces bude zahájen okamžitě.“
Příspěvek byl zveřejněn méně než hodinu předtím, než se Trump měl ve čtvrtek ráno setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji, aby se pokusili dosáhnout příměří v obchodní válce. Jedná se o první setkání těchto dvou politiků od roku 2019.
Spojené státy naposledy provedly úplný test jaderných zbraní v roce 1992 a Čína a Rusko od té doby žádné takové testy neprovedly. Trumpova zmínka o „rovnocenném základě“ nezanechala jasno v tom, jaké testy zbraní by se mohly uskutečnit, ani zda měl na mysli demonstraci síly podobnou té, kterou nedávno provedlo Rusko.
Od roku 1998 není potvrzeno, že by kromě Severní Koreje provedla úplný jaderný test nějaká jiná země. Jaderné mocnosti, jako jsou USA, však následně provedly simulované jaderné výbuchy pomocí výkonných počítačů, stejně jako související experimenty v oblasti jaderné fyziky, testy raket s jadernou hlavicí, mechanismy jaderných hlavic a „subkritické“ testy jaderných materiálů, aby zajistily, že jejich arzenály zůstanou funkční.
Úředníci Pentagonu na otázky týkající se Trumpova oznámení okamžitě nereagovali.
Ruský prezident Vladimir Putin v neděli uvedl, že Rusko úspěšně otestovalo svou „jedinečnou“ jadernou řízenou střelu Burevestnik, která může nést jadernou hlavici. Kreml to popsal jako součást snah o „zajištění národní bezpečnosti země“. Trump později Putinovo oznámení označil za „nevhodné“. Sergej Rjabkov, blízký spolupracovník Putina, řekl ruským médiím, že Moskva o testu předem informovala USA.
Načasování ruského testu Burevestniku je pozoruhodné, protože přichází uprostřed zintenzivnění jaderné politiky Kremlu a přerušení rozhovorů mezi USA a Ruskem o válce na Ukrajině.
Ve středu Putin uvedl, že Rusko také provedlo test jaderné supertorpéda Poseidon, které podle vojenských analytiků dokáže zničit pobřežní oblasti explozí jaderné hlavice a vyvoláním rozsáhlých radioaktivních oceánských vln, které zaplaví a kontaminují města.
Trump také ve svém příspěvku na Truth Social nepravdivě uvedl, že USA mají více jaderných zbraní než jakákoli jiná země. Podle Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní má Rusko v současné době nejvíce potvrzených jaderných zbraní, a to přes 5 500 jaderných hlavic, zatímco USA mají 5 044 jaderných zbraní.
Poslední úplný jaderný test USA s kódovým názvem „Divider“ byl proveden 23. září 1992 v místě, které se dnes nazývá Nevada National Security Site. Téhož roku tehdejší prezident George H. W. Bush oznámil moratorium na podzemní jaderné testy. USA však stále mají možnost obnovit testy v Nevada National Security Site.
V reakci na Trumpův příspěvek zveřejnila kongresmanka z Nevady Dina Titusová na X: „Rozhodně ne. Předložím návrh zákona, který tomu zabrání.“
Navzdory opakovaným prohlášením Moskvy i Washingtonu o tom, že chtějí zastavit závod ve zbrojení, bylo dosaženo jen malého pokroku. Kreml nedávno kritizoval Trumpův tlak na vývoj protiraketového štítu – známého jako Golden Dome –, který podle něj učiní USA odolnými vůči útokům.
Během svého prvního funkčního období se Trump podle tehdejších informací NBC News údajně snažil „desetinásobně“ zvýšit jaderný arzenál USA.
Diskuse