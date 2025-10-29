Pákistán uprostřed rozhovorů s Afghánistánem hlásí smrtící pohraniční střety

29. 10. 2025

Tyto útoky jsou posledním vzplanutím násilí podél pákistánsko-afghánské hranice. Stalo se tak v době, kdy se obě země setkaly k mírovým rozhovorům v Istanbulu, píše Emmy Sasipornkarn.

Nejméně pět pákistánských vojáků a 25 militantů bylo zabito při střetech poblíž hranic s Afghánistánem, uvedla v neděli armáda.

K útokům došlo v době, kdy afghánská a pákistánská delegace vedou v Istanbulu rozhovory o nedávném příměří.

Střety mezi jejich armádami na začátku tohoto měsíce znamenaly nejhorší pohraniční boje mezi Pákistánem a Afghánistánem od doby, kdy se Tálibán v roce 2021 chopil moci.

Pákistán tvrdí, že se Tálibán pokusil o narušení hranic

Mediální křídlo pákistánské armády, ISPR, uvedlo, že afghánští militanti se pokusili překročit hranici na dvou místech v severozápadní provincii Chajbar Paštúnchwá.

Armáda uvedla, že načasování "vrhá pochybnosti na záměry prozatímní afghánské vlády, pokud jde o řešení problému terorismu vycházejícího z její půdy".

Dodala, že od prozatímní afghánské vlády "se očekává, že splní své závazky vyplývající z dohody z Dauhá a odepře využívání afghánského území" proti Pákistánu.

Pákistán varuje před 'otevřenou válkou', pokud mírové rozhovory selžou

Po bojích, které si vyžádaly oběti z řad vojáků i civilistů, obě země vyhlásily počáteční osmačtyřicetihodinové příměří, které se o dva dny později zhroutilo.

Druhé příměří zprostředkované Katarem a Tureckem bylo dosaženo předminulou neděli.

Pákistánský ministr obrany Khawaja Asif v sobotu řekl, že příměří je v platnosti, a dodal, že věří, že Afghánistán chce mír.

Asif však varoval, že nedosažení dohody v Istanbulu by mohlo vést k "otevřené válce".

Mezitím americký prezident Donald Trump řekl, že konflikt mezi Pákistánem a Afghánistánem vyřeší "velmi rychle".

"I když jsem slyšel, že Pákistán a Afghánistán začaly, ale vyřeším to velmi rychle," řekl Trump na okraj summitu ASEAN v Kuala Lumpuru.

