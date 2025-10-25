Milei, Trump a 40 miliard dolarů na „Make Argentina Great Again“
25. 10. 2025 / Fabiano Golgo
(Scéna: Oválná pracovna. Prezident Trump stojí před zlatým zrcadlem a zkouší si výrazy. Javier Milei vchází, s elektrizujícími vlasy a pohledem člověka, který se právě dohadoval s přízrakem.)
Trump: Milei! Můj oblíbený anarchisto! Slyšel jsem, že chceš zrušit stát. Skvělý nápad. Sám ho skoro ruším každý den. Je to jako zvyk.
Milei: (s výrazem inspirovaného proroka) Trumpi! Bratře v boji proti Leviathanovi! Jsem tu, abychom uzavřeli tu nejlibertariánštější dohodu v historii! Čtyřicet miliard! Částka tak obscénní, že se i Keynes obrátil v hrobě a žádá aperitiv!
(Zvenku se ozývají sirény imigrační policie ICE. Milei vyskočí.)
Milei: Co to je? Zvuk svobody, která je... zabavována?
Trump: (mávne rukou, jako by odháněl komára) Provozní detaily, Javiere. Jen sbírají nějaké... neformální podnikatele. Lidi, kteří prodávali arepy bez licence. To je flagrantní porušení předpisů o pouličním jídle. Velmi smutné.
Milei: (promne si bradu) Hmm... arepy... A co volný obchod? Soutěž?
Trump: Volný až do zatčení, Javiere! To je American Way! Ale když mluvíme o obchodu, ten tvůj dobytek...
Milei: (s vášní přeruší) Naše krávy jsou tak libertariánské, že se dojí samy a vyjednávají přímo s supermarkety! Zrušily svaz dobytka!
Trump: Výborně! Ale tady máme malý problém s ranchery. Říkají, že je to bodnutí do zad. A já, který mám rád dobré bodnutí, pokud se netýká mě... je musím uklidnit.
(Vstoupí poradce, šeptá Trumpovi do ucha. Ten se usměje.)
Trump: Skvělé zprávy! Právě zadrželi argentinského dirigenta v Miami. Řídil operu o Che Guevovi, také Argentinec. Teď bude řídit sbor deportace. Krásné, ne?
Milei: (viditelně se potí) Dirigent... Jaká působivá metafora státního útlaku... Ale co, Trumpi? Těch 40 miliard?
Trump: (položí Mileimu paži kolem ramen v jedovatém gestu kamarádství) Jasně, jasně! Těch 40 miliard je zaručeno. Ale potřebuji, abys pronesl projev. Řekni, žes mě hypnotizoval svými ekonomickými teoriemi. Že jsem byl loutkou anarchokapitalismu. Mluv o nabídce a poptávce halucinací.
Milei: A dirigent?
Trump: Dirigent? Ah, dirigent! No, možná ho můžeme propustit jako gesto dobré vůle. Freebie. Ukázku našeho závazku k... umělecké svobodě. Pokud slíbí, že už nikdy nezahraje ani notu o socialismu.
Milei: (cynicky si oddechne) Takže je to tak? Já budu předstírat, že jsem zlý génius, který zkorumpoval Ameriku na prvním místě, a ty budeš předstírat, žes věřil mým šíleným nápadům, aby ses ospravedlnil, a ještě mi vrátíš dirigenta?
Trump: (s úsměvem od ucha k uchu) Javiere, dokonale jsi to pochopil. Je to ta nejšpinavější a nejefektivnější dohoda od doby, kdy jsem prodával naději ve formě univerzitního diplomu. Nazveme to... "Partnerství šílenství".
Milei: (pro sebe, užasle nad vlastní zkažeností) Je to tak nemorální... tak skutečně zkorumpované... že to skoro vypadá jako umělecké dílo. Nebo přinejmenším velmi vkusný mem.
Trump: Přesně! A nakonec vyhrají všichni. Já, ty a dirigent, který složí symfonii na mou počest. Šťastný deportovaný. Bude to hit.
(Oba si potřesou rukama. Stisk je pevný, ale duše obou už vyklouzly zadními dveřmi, plné studu.)
Konec.
