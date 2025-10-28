Studie zjistila, že muži potřebují dvakrát více pohybu než ženy, aby snížili riziko srdečních onemocnění
28. 10. 2025
Vědci po analýze zlepšení kardiovaskulárního zdraví navrhují „strategie specifické pro jednotlivá pohlaví“
Podle vědců mohou muži potřebovat dvakrát více pohybu než ženy, aby dosáhli stejného snížení rizika ischemické choroby srdeční. Vědci tvrdí, že pokyny pro zdravý životní styl by měly zohledňovat rozdíly mezi pohlavími.
Vědci analyzovali záznamy o fyzické aktivitě více než 80 000 lidí a zjistili, že riziko srdečních onemocnění kleslo o 30 % u žen, které každý týden cvičily 250 minut. Naproti tomu muži museli dosáhnout 530 minut, tedy téměř devíti hodin týdně, aby dosáhli stejného účinku.
Studie navazuje na předchozí práci, která naznačuje, že ženy mají z stejného množství cvičení větší prospěch než muži, ale že ženy jsou obecně méně fyzicky aktivní a méně pravděpodobné, že splní doporučené cvičební cíle.
Podle pokynů britkého státního zdravotnictví by muži a ženy ve věku 16 až 64 let měli každý týden absolvovat alespoň 150 minut mírného cvičení nebo 75 minut intenzivního cvičení v kombinaci s aktivitami na posílení svalů alespoň dvakrát týdně.
Nejnovější studie však zdůrazňuje potřebu individuálního poradenství pro muže a ženy a poukazuje na podstatné zdravotní přínosy, kterých mohou ženy dosáhnout i při mírném množství cvičení.
„Ve srovnání s muži dosahují ženy stejných zdravotních přínosů při poloviční době cvičení,“ píší autoři v časopise Nature Cardiovascular Research. „Tyto poznatky by mohly motivovat ženy k fyzické aktivitě,“ dodávají.
Dr. Jiajin Chen z čínské univerzity v Xiamenu a jeho kolegové analyzovali data z monitorů aktivity, které nosili dobrovolníci středního věku zapojení do projektu UK Biobank. Nejprve se zaměřili na 80 243 účastníků, kteří netrpěli ischemickou chorobou srdeční. V této skupině měly ženy, které splnily cíl 150 minut cvičení týdně, o 22 % nižší riziko vzniku srdečních onemocnění během osmi let sledování ve srovnání s těmi, které tento cíl nesplnily. U mužů bylo riziko o 17 % nižší.
Další analýza ukázala, že ženy mohou snížit riziko srdečních onemocnění o 30 % cvičením 250 minut týdně, což je přínos, kterého muži dosáhli pouze při 530 minutách fyzické aktivity týdně.
Nejvýraznější výsledek vyplynul z údajů o více než 5 000 mužích a ženách, kteří již trpěli ischemickou chorobou srdeční. Zde vědci zjistili, že riziko úmrtí během sledovaného období bylo u žen, které splnily týdenní cíl cvičení, třikrát nižší než u stejně aktivních mužů.
Profesor Yan Wang, hlavní autor studie, uvedl, že práce ukázala, že obě pohlaví mohou z fyzické aktivity získat „značné kardiovaskulární výhody“, a doporučil všem, bez ohledu na pohlaví, pravidelně cvičit.
Dodává však, že celosvětově více žen než mužů nesplňuje cíle fyzické aktivity. „Zejména doufáme, že naše zjištění povzbudí fyzicky neaktivní ženy, aby se staly aktivnějšími, a tím snížily své kardiovaskulární riziko,“ řekl.
Není jasné, proč může cvičení prospívat ženám více než mužům, ale vědci poukazují na rozdíly v pohlavních hormonech, svalových vláknech a schopnosti rozkládat cukr za účelem výroby energie jako na možné faktory.
Diskuse