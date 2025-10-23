Jak neschopnost USA posiluje postavení Číny v Latinské Americe
23. 10. 2025
Zatímco Trumpova vláda země v Latinské Americe bombarduje, omezuje jim pomoc a uvaluje na ně cla, Peking tiše navazuje obchodní vztahy v celém regionu.
Čína byla nedávno přijata jako pozorovatel do Andského společenství – politického a ekonomického bloku tvořeného Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem a Peru, který je jednou z mnoha organizací a fór v Americe.
Američtí politici, kteří jsou stále nervóznější z čínského vlivu, vyvinuli společné úsilí, aby omezili zapojení Pekingu v Meziamerické rozvojové bance, a někteří dokonce vyjádřili obavy ohledně potenciálních – byť nepotvrzených – vazeb mezi Čínou a nedávno zvoleným generálním tajemníkem Organizace amerických států. Nyní, když se Čína začíná angažovat v další regionální organizaci, analytici varují, že by to mohlo sloužit jako prostředek k rozšíření prodeje umělé inteligence a elektrických vozidel do Jižní Ameriky, píší na webu Responsible Statecraft Adam Ratzlaff a Jeffry Tobin.
Spojené státy však nemají pouze usilovat o to, aby Číně zabránily vstupovat do regionálních záležitostí, ale měly by vyvinout politiku, která jim umožní lépe spolupracovat s tímto regionem. Přítomnost Číny v Andském společenství není izolovaným diplomatickým gestem – odráží záměrnou, desetiletí trvající strategii, jejímž cílem je přetvořit normy správy věcí veřejných a ekonomickou integraci v Americe. Pokud Washington tuto strategii nepochopí a nenabídne věrohodné alternativy, riskuje, že ztratí vliv ve své vlastní hemisféře.
Meziamerické organizace s čínskými charakteristikami
Od 90. let 20. století využívá Čína regionální organizace a fóra jako klíčovou součást svého zapojení v Latinské Americe a Karibiku. S přistoupením k Andskému společenství se Čína nyní stává členem nebo pozorovatelem v devíti regionálních organizacích, včetně některých, kterých se USA neúčastní. Patří mezi ně orgány jako Karibská rozvojová banka, kde Čína udržuje silné vztahy a je hluboce zapojena do rozvojových projektů.
Čínské zapojení do regionálních organizací slouží několika cílům. Za prvé vytváří důležité kanály pro spolupráci Číny se zeměmi, které i nadále uznávají Tchaj-wan. Za druhé účast v těchto orgánech umožňuje Číně podporovat spolupráci jihu s jihem, prezentovat své zapojení jako altruistické a formovat normy správy věcí veřejných mimo vlastní region.
Čína se angažuje v různých typech orgánů na západní polokouli, ale mnoho jejích aktivit se soustředí na organizace zaměřené na ekonomiku. Čína se poprvé stala pozorovatelem v regionálních organizacích v Americe prostřednictvím Latinskoamerické integrační asociace v roce 1994.
Dnes je Čína také členem nebo pozorovatelem několika regionálních orgánů s klíčovými ekonomickými prvky – Meziamerické rozvojové banky, Karibské rozvojové banky, Andského společenství, Pacifické aliance a Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Kromě těch, kde má Čína formální zastoupení, existují jasné důkazy o čínském zapojení v dalších klíčových ekonomických orgánech, včetně Středoamerické banky pro ekonomickou integraci, Karibského společenství, CAF a Mercosuru.
Čína navíc rozšířila své ekonomické zapojení v regionu prostřednictvím bilaterálních obchodních jednání a nyní má dohody o volném obchodu s Chile, Kostarikou, Ekvádorem, Nikaraguou a Peru.
Čínské regionální zapojení se zaměřuje na ekonomické organizace. Nejdůležitější je, že Latinská Amerika a Karibik jsou klíčovými regiony z hlediska přírodních zdrojů a pomohly podpořit ekonomický růst Číny. S mnoha dostupnými strategickými zdroji Čína pokračuje v hledání nových příležitostí. Kromě toho vyvolalo zapojení Číny do rozvojových bank obavy, protože čínské společnosti jsou obzvláště aktivní v zajišťování financování projektů prostřednictvím těchto orgánů.
Čínská strategie je pozoruhodně konzistentní, ale to, co ji činí tak účinnou, je skutečnost, jak byla přijata latinskoamerickými vládami.
Hledání nových ekonomických partnerů
Mnoho latinskoamerických a karibských zemí uvítalo zapojení Číny do těchto organizací a snažilo se rozšířit ekonomickou spolupráci s touto asijskou zemí. Příslib přístupu na čínské trhy pro latinskoamerické vývozy byl hlavním motorem růstu v regionu. Mnoho latinskoamerických zemí těží z vývozu komodit do této asijské země, a podporují tak ekonomický růst Číny.
Zároveň Čína do regionu značně investovala, a to jak prostřednictvím úvěrů, tak i vládou podporovaných investic – často prostřednictvím velkých státních podniků.
Ačkoli se tento model mění, prohloubil ekonomickou integraci mezi Amerikou a Čínou. Studie Světové banky skutečně naznačují, že poté, co regionální ekonomiky těžily z ekonomického vzestupu Číny, se čínská a latinskoamerická ekonomika integrovaly do té míry, že zpomalení čínské ekonomiky by vedlo k výraznému zpomalení regionálních ekonomik.
Navzdory mnoha ekonomickým výhodám existují i skutečné nevýhody. Mnoho zemí zaznamenalo, že obchodní vztahy jsou pro jejich vlastní výrobní základny často méně výhodné, než se původně očekávalo. To může vést k tomu, že země v regionu, které doufaly, že využijí obchodu s Čínou k úniku z obchodu závislého na komoditách, jednoduše přesunou svou závislost na Čínu.
Prohlubující se vazby mezi Čínou a Latinskou Amerikou nevznikly ve vakuu. Odrážejí nejen dlouhodobou strategii Pekingu a snahu regionu o nové ekonomické horizonty, ale také neschopnost Washingtonu držet krok s těmito změnami. Vlády v celé Americe přehodnocují své priority v oblasti zahraniční politiky a mnoho z nich vnímá Čínu jako angažovaného a spolehlivého partnera, zatímco Spojené státy považují za reaktivní nebo nekonzistentní. Tato dynamika zesílila důsledky chybných kroků USA – váhání, zanedbávání a rétoriku proměnila ve strategické příležitosti pro Peking.
Proč je reakce USA kontraproduktivní
V celé americké vládě úředníci bijí na poplach ohledně rostoucí přítomnosti Číny v Americe. Přístupy, které zvolily postupné americké vlády, však nedokázaly tyto obavy vyřešit. Místo vytvoření strategie pro zlepšení vztahů s tímto regionem Spojené státy často kritizují spolupráci s Čínou, aniž by nabídly schůdnou alternativu, nebo vytvářejí dojem, že spolupráce USA s tímto regionem je čistě reakcí na Čínu, nikoli smysluplným partnerstvím.
Ačkoli tyto problémy byly patrné napříč vládami, tvrdý a jednostranný přístup Trumpovy administrativy nepřispěje k tomu, aby se Latinská Amerika a Karibik vrátily do sféry vlivu USA. Naopak, Trumpovy tvrdé výhrůžky vedly k zesílení odporu klíčových zemí, podkopaly úsilí USA v těchto zemích a povzbudily jednotlivé země, aby se obrátily na Čínu jako na alternativu.
Zároveň Spojené státy pohrozily, že se stáhnou z regionálních organizací a omezí jejich financování – což ještě více otevírá dveře pro zapojení Číny v regionu.
Nikde nejsou důsledky jasnější než v obchodní politice USA, kde závislost na clech a hrozbách prohloubila regionální frustraci. Místo toho, aby tato opatření přiměla vlády přizpůsobit se preferencím USA, vedla mnoho z nich k diverzifikaci partnerství a hledání nových obchodních dohod – včetně dohod s Čínou – aby se izolovaly od americké nepředvídatelnosti. Tato dynamika je v posledních letech stále viditelnější, což podtrhuje, jak současné celní strategie přinášejí opačný účinek.
Dokonce i lídři, kteří jsou ideologicky v souladu s prioritami USA, jako například Javier Milei z Argentiny a Nayib Bukele ze Salvadoru, přehodnotili svou politiku, aby zachovali nebo prohloubili vztahy s Pekingem.
Milei, navzdory své hlasité podpoře volného trhu a rétorické blízkosti Washingtonu, zmírnil svůj postoj k čínskému obchodu, zatímco Bukele veřejně pochválil ochotu Číny investovat bez kladení politických podmínek. Současně regionální obchodní jednání s aktéry, jako je Evropská unie a Kanada, odrážejí širší touhu snížit vystavení se ekonomické a politické nepředvídatelnosti ze strany USA.
Pokud Spojené státy skutečně chtějí konkurovat rostoucímu vlivu Číny v Americe, musí opustit iluzi, že cla a hrozby samy o sobě mohou změnit regionální loajalitu. Vliv se buduje prostřednictvím důsledné přítomnosti, důvěryhodných alternativ a ochoty zacházet s latinskoamerickými a karibskými národy jako se strategickými partnery, nikoli jako s pěšáky v geopolitickém souboji.
To znamená obnovit spolupráci s multilaterálními institucemi, investovat do infrastruktury a obchodních rámců, které odpovídají rozsahu čínských iniciativ, a prokázat, že zapojení USA je založeno na vzájemném prospěchu, a nikoli na rivalitě s nulovým součtem. Dokud se Washington k této změně nezaváže, každé reaktivní opatření pouze prohloubí postavení Číny v této hemisféře – a každá promarněná příležitost ztíží znovuzískání ztracené pozice.
