Channel 4 News: Exkluzivní reportáž o kontroverzní izraelské vojenské akademii, která proměňuje Izrael v nábožensko-nacionalistický stát
22. 10. 2025
čas čtení 11 minut
Moderátor, Channel 4 News, úterý 21. řijna 2025, 19 hodin: Vysíláme teď reportáž o elitní a kontroverzní izraelské předvojenské akademii. Absolventi institutu B'nai David na okupovaném Západním břehu Jordánu zastávají některé z nejvyšších pozic v izraelské armádě. Vyšetřovali jsme však náboženské přednášky, které se tam vyučují, a našli jsme důkazy o extrémní a protipalestinské rétorice. Akademie to popírá a trvá na tom, že vede své studenty k pozitivnímu přínosu pro společnost. Tuto speciální reportáž přináší náš zahraniční korespondent Secunder Kermani:
Reportér: V jádru izraelské armády jsou tvrdí stoupenci extremistické ideologie. Věří, že mají Boží poslání spasit celý svět a dobýt pro Izrael všechny zaslíbené země. Mezi nejhorlivějšími věřícími jsou absolventi této elitní předvojenské akademie, kde rabíni otevřeně kážou radikální názory. Mezi absolventy jsou někteří z nejvyšších izraelských velitelů. Analyzovali jsme stovky hodin přednášek akademie a jejich dopad na myšlení těch, kteří bojovali v Gaze, kde byly zabity desítky tisíc Palestinců.
"Toto je jediný způsob, jak Arabové pochopí, že prohra ve válce znamená ztrátu této země. A toto je jedině židovský stát a lidé kolem nás musí pochopit, že se navždy vracíme do naší země."
V předvojenské akademii Banai David, postavené v izraelské osadě na okupovaném Západním břehu, právě začíná nový semestr. Studenti sem přicházejí studovat Tóru a posílit své náboženské přesvědčení před vstupem do povinné vojenské služby.
Toto místo bylo založeno před více než 25 lety jako prostředek k povzbuzení více mladých nábožensky založených mužů, aby se připojili k izraelské armádě. Od té doby se stalo jakousi izraelskou národní institucí, ale je také obviňováno z propagace radikální ideologie.
Tradičně byla izraelská armáda ovládána spíše sekulárními než náboženskými důstojníky. To už ale neplatí. Banai David se chlubí tím, že stojí za tichou revolucí v armádě. Letos v létě, když v Gaze ještě probíhalo krveprolití, jsme dostali povolení setkat se se studenty. Gabriel a Avil nastoupí do armády, až dokončí tento akademický rok.
"Nejsem nadšený z toho, že půjdu do armády, půjdu jen kvůli tomu, co jsem viděl a protože všichni slouží."
"Jsem nadšený z toho, že půjdu do armády, protože v ni věřím. Hluboce, mnohem hlouběji. Válka není nikdy dobrá, ale pokud je to to, co musíme udělat, abychom dosáhli míru, abychom dosáhli...
Abychom mohli žít v naší zemi bezpečně a bojovat proti temnotě, tak to uděláme."
Asi 4 000 absolventů sloužilo ve válce v Gaze, včetně těch v vyšších funkcích. Od 7. října 2023 byly zabity více než dvě desítky z nich. Rabín Glushtein je bývalý žák, který kombinuje nasazení v Gaze s přednáškami pro současné studenty.
Jakou lekci doufáte, že si od vás odnesou, když půjdou na bojiště?
"Myslím, že jednou z hlavních věcí je vždy si pamatovat, že nebojujeme z nenávisti k nepříteli, ale z lásky. Lásky k naší zemi, lásky k ideálům, lásky k svobodě, lásky k lepšímu lidstvu."
V Izraeli se říká, že v Gaze nejsou žádní nevinní.
"Nebojuji proti konkrétní osobě. Bojuji proti způsobu života. A bohužel, lidé v Gaze se rozhodli, že jejich způsob života diskriminuje, nenávidí a je rasistický vůči židovské společnosti, izraelské společnosti."
Ale přednášky zde v B'nai David obsahují ultranacionalistickou, rasistickou rétoriku namířenou proti Palestincům. Vaše akademie nahrála na YouTube stovky lekcí, většina z nich se týká židovské teologie. Ale jiné, které jsme prozkoumali společně s odborným výzkumníkem a které byly natočeny během války v Gaze, používají náboženský pohled k rámování současného konfliktu. Zde rabín Kashtiel, přední učitel, cituje biblický příběh o proroku Jozueovi, který vedl židy k vítězství v Zaslíbené zemi.
Na rozdíl od oficiálního narativu izraelské armády, válka, jak rabín Kastiel argumentuje, není o sebeobraně, ale o dobývání a vytvoření Velkého Izraele. V jiné přednášce rabín přirovnává Gazu k divoké, starodávné bitvě mezi Židy a jejich nepřáteli, Amaleky.
Rabín Zuhr hovoří konkrétně o konfliktu v Gaze a vysvětluje biblické důvody brutality. Yair Nehrai je izraelský právník a výzkumník, který se věnuje odhalování učení akademické obce a tomu, co považuje za nebezpečný pokus náboženských radikálů změnit identitu Izraele.
"Jsou na misi od Boha a Bůh požaduje, aby byl zákon Tóry uplatňován na celé zaslíbené zemi, včetně samozřejmě Gazy a částí Libanonu a Sýrie, a aby se tato města proměnila v židovská města."
Někteří lidé, kteří poslouchají tyto nahrávky, si možná představují, že se jedná o slova okrajových radikálů z nejvzdálenějších částí společnosti.
"Náboženský sionismus, mesiášská náboženská sionistická strana, to je jejich ideologie. Nejde o nějaké rabíny, kteří jen mluví o svých nápadech. Toto je přesně jejich ideologie. A jak víme, Netanjahu se na ně spoléhá, aby si udržel svou funkci premiéra. Proto tančí podle jejich not."
V loňském roce navštívil premiér Benjamin Netanjahu Banai David a slíbil úplné vítězství nad Hamasem. Mezi zdejší absolventy patří dva brigádní generálové, velitel sil na okupovaném Západním břehu a Netanjahuův ministr obrany, který tam také studoval. Další absolventi zastávají vedoucí pozice ve vládních úřadech a médiích.
"Objevili nebo si uvědomili, a to správně, že pokud ovládnou armádu, bude to jejich brána k ovládnutí izraelské společnosti. A to také udělali."
V Izraeli již dříve zazněla kritika akademie Naidavid, vyvolaná prací Yaira. Akademie je akceptována a financována státem a inspirovala další podobné instituce. Zde je jeden z jejích zakladatelů, rabín Eli Sedan, který v roce 2016 obdržel od izraelských představitelů nejvyšší státní vyznamenání. A zde je na začátku tohoto roku, kdy hovoří o Gaze a obviňuje celé obyvatelstvo bez výjimky z útoků ze 7. října.
V loňském rozhovoru pro pravicovou televizní stanici rabi Levenstein, další spoluzakladatel této akademie, prosazuje myšlenku vyhnání obyvatel Gazy do zahraničí.
Podobné extrémní názory se od brutálních útoků ze 7. října rozšířily po celé izraelské společnosti. Ale tady jsou budoucí vojáci indoktrinováni. Mluvili jsme s generálním ředitelem Akademie, Leorem Stolem:
Co tady učíte své studenty, vzhledem k tomu, že nastupují do izraelské armády, o Palestincích?
"Víte, oni jsou tady. A myslím, že část z nich, nebo většina z nich, tady zůstane. Pokud mluvíme o židovském národu, musí vědět, že žijí v židovském státě. Problém ale začíná, když se dostane k moci teror."
Viděli jsme také například video od rabína Eliho Sedana, ve kterém říká, že v Gaze nejsou vůbec žádní nevinní lidé.
"Když říká, že v Gaze nejsou žádní nevinní lidé, myslíi tím, že v Gaze je skupina, která proti nám bojuje v izraelských školkách. Vidíte světlo, vidíte květiny, vidíte slunce. Procházíte školkou v Gaze a vidíte Shahidy vidíte rakety. To je velký rozdíl. Tohle je celý národ. Oni myslí na smrt a my myslíme na život."
Pokud učíte studenty, kteří jdou do armády, že v Gaze nejsou žádní nevinní lidé, že celá tato země patří židovskému národu, že vedete válku proti Amalekovi, nepodněcuje to lidi k tomu, aby vnímali všechny, celý palestinský lid, jako nepřátele, a nevede je to k páchání válečných zločinů?
"Věříme, že nemáme zabíjet nikoho, kdo není ve válečné zóně. Vidíte, jaké úsilí Izrael vynakládá na ochranu civilistů v Gaze. Společně sledujeme klipy, které jste vybrali. Byla to jiná doba. Dnes to nemá význam, když je třeba rozlišovat mezi duchovním a hmotným světem."
Protože se zdálo, že účelem přednášky je vzít příklad z minulosti.
"Ne, mimochodem, neučíme Bibli."
Vojáci, kteří jdou do boje a byli vystaveni tomuto druhu výuky, pak v podstatě vidí každého člověka jako nepřítele. A to vysvětluje, proč máte na první pohled tak vysoký počet civilních obětí.
"Ale existují rozkazy. V armádě existují rozkazy. Neexistují žádné jednotky Naidavid. Mícháme všechny jednotky. Takže pokud někdo uvidí někoho, nemusí ho zabíjet, ale odvést do vězení. "
Kdybych se zeptal izraelské armády, zda je celé obyvatelstvo Gazy vaším nepřítelem, řekli by ne. Ale vy říkáte ano.
"Oni říkají ano."
Oni říkají ano. Izraelská armáda by řekla ne.
"Armáda říká, že všichni lidé v Gaze jsou nepřátelé, ale my rozlišujeme mezi teroristy a civilisty."
Mluvčí izraelské armády, ať už tomu lidé věří nebo ne, by řekli, že ne, řekli by, že ne, že obyvatelé Gazy nejsou našimi nepřáteli. Řekli by, že naším nepřítelem je Hamás. V tom je rozdíl. A to je rozdíl mezi vámi a nimi, a proto. A vaši kritici říkají, že máte radikalizující vliv na armádu. Možná je to součástí toho, co právě teď vidíme v Gaze. Proto Mezinárodní trestní soud říká, že Netanjahu a Gallant jsou váleční zločinci, a také říká, že existuje pravděpodobný případ genocidy.
"Mezinárodní trestní soud, všichni víme, co si o nich myslíme. Ano, dobře. . Válka je radikální, protože Izrael nepřestane, dokud nezničí Hamás."
Reportér: Nemáme důkazy, že by absolventi B'nai David konkrétně páchali válečné zločiny, ale akademie je hnací silou růstu náboženských ultranacionalistů v izraelské armádě, která byla obviněna z genocidy a je nucena ji popírat. Videa propagovaná akademií online poskytují nahlédnutí do života bývalých studentů a zaměstnanců, kteří bojovali v Gaze.
Tady je Yoel Rahel, vedoucí oddělení vztahů s absolventy, který volá po návratu izraelských osad na toto území. ... ... A tady je další absolvent, který před bitvou promlouvá k vojákům a čerpá z biblických příběhů o proroku Jozueovi a Amalekovi.
Akademie trvá na tom, že to, co se zde učí, vede studenty k větší lidskosti, nikoli k nenávisti. Je zde zřejmý soucit s izraelskými spoluobčany, ale také hluboké nepřátelství vůči Palestincům. Rostoucí vliv Banai David je ukázkou toho, jak se izraelský stát a jeho armáda stále více prosycují radikálními názory.
