Putin žádá, aby mladí lidé začali rodit. Naléhá, aby se zaměřili na rolnické rodiny s 10 dětmi
24. 10. 2025
Úkolem státu je podle něj zajistit, aby mladí lidé mohli skloubit rodičovské povinnosti se studiem a prací. Připomněl, že v současné době úřady zvedly výši dávek v mateřství pro studenty denního studia a na většině univerzit otevřely pokoje pro matky a děti. "Samozřejmě by mělo být podporováno vše, co se v této oblasti dělá v systému vysokého školství. V první řadě nejvýše, ale samozřejmě také uprostřed," řekl Putin.
Prezident uvedl, že je třeba, aby se rodiny se třemi a více dětmi staly v Rusku normou. V této věci mají podle něj rozhodující význam "hodnotové postoje", nikoli příjmy občanů. "Naše rolnické rodiny v Rusku žily na úrovni průměrného evropského příjmu nebo co? Ne. A v rodině bylo 7-10 lidí. Hodnoty jsou úplně jiné, světonázor," řekl Putin.
Zároveň vyzval, aby se na lidi nevyvíjel nátlak v otázce mít děti, protože je to "osobní záležitost každého člověka, každé rodiny". "Společným úsilím však musíme dojít k tomu, že v první řadě se mladí lidé upřímně snaží najít štěstí v mateřství a štěstí v otcovství, realizovat se ve výchově dětí," uzavřel Putin.
Ruské regiony již dříve začaly zavádět platby školačkám za narození dětí. V současné době jsou tato pobídková opatření v platnosti ve 12 regionech. Více než 40 regionů také zavedlo podobná opatření pro studentky.
Ruské úřady se snaží zvýšit porodnost na pozadí jejího poklesu na minimum za 200 let. V loňském roce se podle Rosstatu v Rusku narodilo 1,222 milionu dětí, což je nejnižší hodnota od roku 1999. Oproti roku 2023 se toto číslo snížilo o 3,4 % a oproti roku 2014 o více než třetinu. V lednu až březnu letošního roku se počet narozených snížil o dalších 11,5 tisíce, na 288,8 tisíce.
