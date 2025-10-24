Dalekohled Jamese Webba objevil "stavební kameny života" v jiné galaxii
Jedná se o první takový objev mimo Mléčnou dráhu. Molekuly byly nalezeny zmrzlé v ledu kolem mladé hvězdy ve Velkém Magellanově mraku, galaxii vzdálené 160 tisíc světelných let od Země.
Dalekohled detekoval pět organických sloučenin: metanol, ethanol (alkoholy), methylformiát, acetaldehyd a kyselinu octovou. Tři z nich - ethanol, methylformiát a acetaldehyd - byly poprvé objeveny mimo naši galaxii. A kyselina octová byla poprvé objevena ve vesmírném ledu.
Existují také známky další molekuly - glykolaldehydu, jednoduchého cukru, ze kterého mohou být vytvořeny složky RNA (jedna z hlavních molekul života). To je ale potřeba potvrdit.
Nejzajímavější je, kde byly tyto molekuly nalezeny. Velké Magellanovo mračno má mnohem méně "těžkých" chemických prvků než naše sluneční soustava a vládne zde silné ultrafialové záření. To znamená, že podmínky jsou velmi strohé.
Protože podmínky ve Velkém Magellanově oblaku jsou podobné jako v raném vesmíru, tento objev naznačuje, že "stavební kameny" pro život se mohly objevit mnohem dříve a v širších podmínkách, než se dříve myslelo.
To také znamená, že takové molekuly by mohly přežít kolem hvězd, které se formují, a pak skončit na planetách, kde se může vyvinout život.
Členové týmu plánují pokračovat v pozorování mladých hvězd ve Velkém a Malém Magellanově oblaku.
Zdroj v angličtině: ZDE
