Německo: Krajně pravicoví zákonodárci obviněni ze špionáže pro Rusko
24. 10. 2025
Politici z německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) ve východoněmecké spolkové zemi Durynsko byli obviněni z podávání parlamentních otázek k citlivým otázkám jako způsobu špionáže pro Rusko.
Obvinění přicházejí v době, kdy plánovaná návštěva místopředsedy spolkové parlamentní strany AfD Markuse Frohnmaiera v Moskvě zvedla obočí členům dalších stran ve spolkovém parlamentu, Bundestagu.
AfD projevuje "zvláštní zájem" o citlivá data, říká ministr vnitra
Za posledních 12 měsíců podali poslanci AfD ve východoněmecké spolkové zemi Durynsko 47 otázek na témata, jako je kritická infrastruktura, řekl deníku Handelsblatt zemský ministr vnitra Georg Maier.
"Je téměř nevyhnutelný dojem, že AfD svými vyšetřováními pracuje na kremelském seznamu objednávek," řekl Maier a dodal, že otázky vyžadovaly "rostoucí intenzitu a hloubku detailů".
Politici žádali o informace o dopravě, zásobování vodou a digitální a energetické infrastruktuře, tvrdí Maier, člen sociálních demokratů (SPD), mladšího partnera ve vládě kancléře Friedricha Merze.
"AfD projevuje zvláštní zájem o policejní IT a schopnosti, například v oblasti detekce dronů a obrany," řekl Maier novinám.
Maier řekl, že zákonodárci AfD zahájili podobná šetření i jinde v Německu.
Ringo Mühlmann, politik AfD v durynském parlamentu, odmítl Maierova obvinění jako "bizarní konspirační teorie" a obvinil ho ze snahy "kriminalizovat politické oponenty" a dodal, že taková vyšetřování jsou "základním kamenem demokratického dohledu".
AfD v Durynsku byla německou domácí zpravodajskou službou klasifikována jako "potvrzení pravicoví extremisté".
"Putin by volil AfD," říká Spahn z CDU
Politici z CDU a Strany zelených ve Spolkovém sněmu, kde je AfD nejsilnější opoziční silou, také varovali před vazbami strany na Rusko.
Předseda parlamentního výboru monitorujícího zpravodajské aktivity Marc Henrichmann z Křesťanských demokratů (CDU) kancléře Merze novinám řekl, že AfD je pod ruským vlivem.
"Rusko samozřejmě využívá svého zjevného vlivu v parlamentu, zejména v AfD, ke špehování a získávání citlivých informací," řekl.
Místopředseda téhož výboru, politik Zelených Konstantin von Notz, také obvinil AfD z toho, že slouží autoritářským režimům.
"AfD škodí naší zemi, mění se v hlásnou troubu diktátorů tohoto světa a přenáší jejich příběhy do veřejných diskurzů a do našeho parlamentu," řekl Handelsblattu.
Šéf parlamentní strany konzervativního bloku CDU/CSU Jens Spahn ve středu řekl RTL a ntv, že "(ruský prezident Vladimir) Putin by hlasoval pro AfD".
"AfD chce slabé Německo, Německo pod ruským vlivem, pod vlivem vyvolavatele válek," řekl.
AfD obvinění odmítá
Šéf AfD ve Spolkovém sněmu Bernd Baumann řekl, že taková obvinění jsou "šílená podezření".
Deníku Handelsblatt řekl, že SPD a konzervativci dovolili, aby se infrastruktura v Německu po desetiletí zhoršovala.
"Našimi šetřeními odhalujeme tyto problémy v zájmu občanů," řekl.
Markus Frohnmaier, který v minulosti čelil mnoha obviněním z blízkosti Kremlu, také obhajoval svou plánovanou návštěvu Moskvy proti obviněním generálního tajemníka CSU Martina Hubera, že jde o "vlastizradu".
Frohnmaier řekl, že se při své návštěvě zajímal pouze o zájmy Německa.
Zdroj v angličtině: ZDE
