Konečně Trump vyhlásil sankce na Rusko, ale ne ty, kterými hrozil, i tak jde o historický zlom na pár dní
23. 10. 2025 / Boris Cvek
Tak už je to zase jinak. Summit Trump-Putin v Budapešti nebude v dohledné době ne proto, že by se Putin lekl tomahawků pro Ukrajinu, ale proto, že se Trump naštval. Konečně uvalil sankce na Rusko! Můžeme otevřít šampus.
No, jsou to sankce jen primární, čili na obchod Rusko-USA, zatímco v létě hrozil sekundárními. Primární sankce nemají mít prakticky žádný ekonomický dopad. Ale politický, symbolický prý bude obrovský. Trump se prý počítá, že summit přece jen brzy bude, až Rusko ukončí válku.
Medvěděv už zuří. Kreml reaguje ovšem jen na hrozbu zabavení jeho aktiv v EU. K tomu se ještě vrátím. Brát zuření Medvěděva za nějaký zlom nemá smysl, to by bylo moc časté. Všeho s mírou. Vyhlásit den, kdy Trump uvalil konečně na Rusko sankce, jako začátek nového letopočtu by taky nebylo chytré, protože každý den by připomínal, že se něco takového stalo. Ty spektákly musí mít svou expiraci, nesmí se to pořád připomínat, musí to plynout. Panta rhei. Jak jinak!
Vzpomíná někdo třeba na minerální dohodu? Vzpomíná někdo na nejdůležitější projev v dějinách Spojených států? No ten o autismu přece… Vy si už nepamatujete? Takže Trump může přijít s novým nejdůležitějším projevem v dějinách Spojených států. Nesmí to ale sekat moc často. Třeba tři nejdůležitější projevy v jeden den, to by mohl být problém. Lidi by to rozladilo, i když by měli být vděční. Kdo tohle kdy mohl zažít, že?
No ale máme tu taky devatenáctý balíček sankcí EU proti Rusku. Štve mě, že to nerozdělili hned na dva, aby jich bylo pěkně kulaté číslo dvacet. S takovou rychlostí toho Putina na kolena jen tak nedostaneme. Odhaduji, že by se mohl začít kácet někdy kolem stovky. Tři balíčky denně by to chtělo. Za měsíc by jich bylo téměř sto a konečně by byla šance na konec toho vraždění na Ukrajině. Už zase byly zavražděny nějaké děti Putinovými zbraněmi. Všimli jste si? Vlastně kdo to má pořád sledovat, že?
Zdá se, že určitou nervozitu v Kremlu, jak jsem zmínil výše, vyvolává zvažované zabavení aktiv ruského státu v EU ve prospěch Ukrajiny. Belgii se to moc nelíbí, protože EU není federace, čili odpovědnost za ta aktiva padají na stát, kde jsou uložena, tedy na Belgii. Co kdyby pak Rusko ty peníze po Belgii vymáhalo? Kdo by jí asi tak pomohl? Bude ještě existovat Evropská unie?
Vsadí Belgie na Babiše, Orbána, AfD? Evropská komise počítá s tím, že zabavená aktiva se budou Rusku vracet, jakmile to začne splácet Ukrajině reparace. Že by Belgie spoléhala méně na to, že ruka spravedlnosti donutí Rusko splácet reparace za zločiny, které páchá na Ukrajině, než na ruku spravedlnosti hájící ruská aktiva?
