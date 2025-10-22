Plánování schůzky Trumpa s Putinem bylo zastaveno

22. 10. 2025

Plánování schůzky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a nelegitimním ruským prezidentem Vladimirem Putinem bylo zastaveno. Informoval o tom 21. října novinář NBC News Garrett Haacke s odvoláním na vysokého úředníka Bílého domu.

"Plánování summitu Trump/Putin v Budapešti bylo prozatím 'zastaveno'," napsal Haacke na sociální síti X.

Vysvětlil také důvod, proč bylo plánování summitu údajně zastaveno.

"Počáteční rozhovor mezi (americkým ministrem zahraničí Marcem) Rubiem a (ministrem zahraničí ruské agresorské země Sergejem) Lavrovem byl 'produktivní', ale americký prezident se domnívá, že obě strany nejsou zcela připraveny na jednání, která by ospravedlnila další posun v tomto směru," uvedl novinář.

