Lavrov a Rubio se nedohodli na schůzce, na níž by se diskutovalo o agendě summitu Trump-Putin
22. 10. 2025Očekávané setkání mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem "bylo prozatím odloženo".
22. 10. 2025
"Plánování summitu Trump/Putin v Budapešti bylo prozatím 'zastaveno'," napsal Haacke na sociální síti X.
Vysvětlil také důvod, proč bylo plánování summitu údajně zastaveno.
"Počáteční rozhovor mezi (americkým ministrem zahraničí Marcem) Rubiem a (ministrem zahraničí ruské agresorské země Sergejem) Lavrovem byl 'produktivní', ale americký prezident se domnívá, že obě strany nejsou zcela připraveny na jednání, která by ospravedlnila další posun v tomto směru," uvedl novinář.
