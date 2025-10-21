Nejméně 135 zohavených mrtvol Palestinců bylo zadržováno v nechvalně známé izraelské věznici
21. 10. 2025
Dokumenty naznačují, že zohavené mrtvoly pocházely z izraelské věznice Sde Teiman, které již čelí obviněním z mučení a nezákonných úmrtí
Generální ředitel ministerstva zdravotnictví Dr. Munir al-Bursh a mluvčí Násirovy nemocnice v Khan Younis, kde jsou těla vyšetřována, uvedli, že dokument nalezený uvnitř každého pytle na těla naznačuje, že všechna těla pocházela ze Sde Teiman, vojenské základny v poušti Negev, kde podle fotografií a svědectví zveřejněných v loňském roce byli palestinští vězni drženi v klecích, se zavázanýma očima a spoutanýma rukama, připoutaní k nemocničním lůžkům a nuceni nosit pleny.
„Dokumenty uvnitř pytlů na mrtvoly jsou psány v hebrejštině a jasně uvádějí, že ostatky byly drženy v Sde Teiman,“ řekl Bursh. „Z dokumentů také vyplývá, že u některých z nich byly provedeny testy DNA.“
V loňském roce izraelská armáda zahájila trestní vyšetřování smrti 36 vězňů zadržovaných v Sde Teiman, které stále pokračuje.
V rámci příměří v Gaze zprostředkovaného USA předal Hamás těla některých rukojmích, kteří zemřeli v průběhu války, a Izrael dosud předal těla 150 Palestinců zabitých po útoku 7. října 2023.
Některé fotografie palestinských těl, které nelze zveřejnit kvůli jejich drastické povaze – ukazují několik obětí se zavázanýma očima a rukama svázanýma za zády. Jedna fotografie ukazuje provaz omotaný kolem krku muže.
Lékaři v Khan Younis uvedli, že oficiální vyšetření a pozorování v terénu „jasně naznačují, že Izrael spáchal vraždy, popravy bez soudu a systematické mučení mnoha Palestinců“. Zdravotničtí úředníci uvedli, že zdokumentované nálezy zahrnovaly „jasné známky přímé střelby z bezprostřední blízkosti a těla rozdrcená pod pásy izraelských tanků“.
Eyad Barhoum, administrativní ředitel Násirova zdravotnického komplexu, uvedl, že těla neměla „žádná jména, pouze kódy“ a že část identifikačního procesu již byla zahájena.
Zatímco existují podstatné důkazy o tom, že mnoho z navrátivších se Palestinců bylo popraveno, je mnohem obtížnější určit, kde byly oběti zabity. Sde Teiman je skladovací zařízení pro těla přivezená z Gazy, ale je to také vězeňský tábor, který se stal nechvalně známým kvůli úmrtím ve vězení. Aktivisté za lidská práva požadují vyšetřování, aby se zjistilo, zda tam byli zabiti někteří z mrtvých, a pokud ano, kolik.
Tělo 34letého Mahmouda Ismaila Shabata ze severní Gazy neslo stopy po oběšení kolem krku a jeho nohy byly rozdrceny pásy tanku, což naznačuje, že byl zabit nebo zraněn v Gaze a že jeho tělo bylo později převezeno do Sde Teiman. Jeho bratr Rami, který identifikoval tělo svého sourozence podle jizvy po předchozí operaci hlavy, řekl: „Nejvíc nás bolelo, že měl svázané ruce a jeho tělo bylo pokryto jasnými známkami mučení.“
„Kde je svět?“ řekla Shabatova matka. „Všichni naši rukojmí se vrátili mučení a zlomení.“
Někteří palestinští lékaři konstatujíí, že skutečnost, že mnoho těl mělo zavázané oči a byla svázána, naznačuje, že byla mučena a poté zabita během zadržení ve Sde Teiman – kde podle izraelských médií a svědectví informátorů z řad vězeňských strážců Izrael drží téměř 1 500 těl Palestinců z Gazy.
Informátor, který byl svědkem podmínek zadržování v Sde Teiman, řekl: „Byl jsem svědkem toho, jak přivezli pacienta z Gazy se střelnou ránou v levé části hrudníku. Měl také zavázané oči a pouta a byl nahý, když dorazil na pohotovost. Další pacient se střelnou ránou v pravé noze dorazil do mé nemocnice v podobném stavu.“
Jiný informátor již dříve popsal, jak byli pacienti, všichni z Gazy, připoutáni k postelím. Všichni byli oblečeni v plenách a měli zavázané oči.
Bylo mu řečeno, že někteří pacienti přišli z nemocnic v Gaze. „Byli to pacienti, kteří byli zajati izraelskou armádou během léčby v nemocnicích v Gaze a přivezeni sem. Měli amputované končetiny a infikované rány. Sténali bolestí.“
Tvrdil, že armáda neměla žádný důkaz, že všichni zadržení byli členy Hamásu, a někteří vězni se opakovaně ptali, proč tam jsou.
V jednom případě se dozvěděl, že zadrženému byla amputována ruka, „protože zápěstí mu zgangrenovalo kvůli zraněním způsobeným pouty“.
Shadi Abu Seido, palestinský novinář z Gazy, který pracuje pro Palestine Today a který byl propuštěn po 20 měsících zadržování ve Sde Teiman a v jiné izraelské věznici, řekl, že byl zadržen izraelskými silami v nemocnici al-Shifa 18. března 2024.
„Nechali mě 10 hodin úplně nahého v zimě,“ řekl ve videorozhovoru zveřejněném na Instagramu tureckou veřejnoprávní televizí TRT. „Poté mě převezli do Sde Teiman a drželi mě tam 100 dní, během nichž jsem zůstal spoutaný a se zavázanýma očima. Mnozí ve vězení zemřeli, jiní přišli o rozum. Některým amputovali končetiny. Trpěli sexuálním a fyzickým týráním. Přivedli psy, kteří na nás močili. Když jsem se zeptal, proč jsem byl zatčen, odpověděli: ‚Zabili jsme všechny novináře. Zemřeli jednou. Ale vás jsme přivedli sem a vy zemřete stokrát.‘“
Naji Abbas, ředitel oddělení pro vězně a zadržené osoby v organizaci Lékaři za lidská práva Izrael (PHR), řekl: „Známky mučení a zneužívání nalezené na tělech Palestinců, které Izrael nedávno vrátil do Gazy, jsou děsivé – ale bohužel nepřekvapivé.
„Tyto nálezy potvrzují to, co organizace Lékaři za lidská práva Izrael odhalila v posledních dvou letech o podmínkách v izraelských vazebních zařízeních – zejména v táboře Sde Teiman –, kde byli Palestinci systematicky mučeni a zabíjeni vojáky a vězeňskými strážci.“
PHR uvedla: „Bezprecedentní počet Palestinců, kteří zemřeli v izraelské vazbě, spolu s ověřenými důkazy o úmrtích v důsledku mučení a zanedbání lékařské péče – a nyní i nálezy na vrácených tělech – nenechávají žádné pochybnosti: je naléhavě nutné provést nezávislé mezinárodní vyšetřování, aby byli ti, kdo jsou za to v Izraeli odpovědní, pohnáni k odpovědnosti.“
The Guardian předložil fotografie těl izraelskému lékaři, který byl také svědkem zacházení s vězni v polní nemocnici v Sde Teiman.
Pod podmínkou anonymity lékař uvedl, že jedna z fotografií „ukazuje muže, který měl ruce svázané pravděpodobně plastovými páskami. V úrovni plastových pásek je patrná změna barvy mezi pažemi a rukama, což pravděpodobně naznačuje ischemické změny způsobené nadměrným omezením pohybu.“
Dodal: „Může se jednat o někoho, kdo byl zraněn a zajat (a zemřel tak v izraelské vazbě), nebo o někoho, kdo zemřel v důsledku zranění způsobených po jeho zajetí.“
Dr. Morris Tidball-Binz, lékař specializující se na forenzní vědu a zpravodaj OSN, uvedl: „Je třeba vyzvat k nezávislé a nestranné forenzní pomoci, aby se podpořily snahy o vyšetření a identifikaci mrtvých.“
Izraelské obranné síly, které byly kontaktovány ohledně obvinění z mučení, uvedly, že požádaly izraelskou vězeňskou službu o vyšetření. IPS na žádost o komentář nereagovala.
Pokud jde o týrání ve Sde Teiman a mučení vězňů, IDFuž dříve uvedla, že s vězni zachází „vhodně a opatrně“ a že „jakékoli obvinění týkající se nesprávného jednání vojáků IDF je vyšetřováno a řešeno odpovídajícím způsobem. V příslušných případech je vojenskou policií zahájeno trestní vyšetřování.“
Na dotaz ohledně tvrzení, že palestinská těla pochází ze Sde Teiman, IDF uvedla, že „se k této záležitosti nevyjadřuje“.
