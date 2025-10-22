"Bylo to jako ve 30. letech" – Pár vyhozený z levicového baru kvůli tričku
22. 10. 2025
Páteční odpoledne v baru "K-Fetisch" v Berlíně-Neuköllnu. Raffaela B. a Abby A. tu nejsou poprvé. Je jí něco málo přes 30 let a pracuje v sociálním sektoru na tématu mezináboženských konfliktů. Jemu je něco přes 30 let a je režisérem a hercem z Izraele. Oba se považují za levicové – a bar sám sebe popisuje jako "levicový trans* a nebinární kolektiv, který se zastává lidí s odlišnými životními zkušenostmi a identitami". B. nazývá bar "bezpečným prostorem".
V baru došlo ke konfliktu, vzpomínají oba v rozhovoru pro WELT. B. má na sobě tričko, na kterém je vytištěno slovo "falafel" – mimo jiné v hebrejštině a arabštině. A. a B., kteří si nepřejí zveřejnit svá skutečná jména, popisují situaci následovně: Barmanka se anglicky zeptala, zda jsou znaky na košili hebrejské, na což B. odpověděla kladně. Pak se zaměstnankyně baru stala agresivní. Neobsluhuje "sionisty". "Začala mě hlasitě urážet, že podporuji genocidu," říká B. "Hebrejština je jazykem utlačovatele; netolerovala by ve své kavárně lidi, jako jsem já."
Pár poté opustil bar, jehož jméno se vyslovuje stejně jako "konferenční stolek" - a zaměstnankyně je vyfotografovala zevnitř, načež uvnitř došlo k dalšímu dialogu. "Barmanka na mou společnici zírala a křičela na ni," říká Izraelec A., který žije v Berlíně dvanáct let. Požadovala naše jména, aby nás vykázala z domu a řekla nám, abychom se nikdy nevraceli. Ani jeden host k nám nepřišel a nebránil nás."
Oba hodnotí incident jako antisemitismus. "Poznala mě jako Izraelce, ale nic víc o mně neví," říká A. o servírce. "To bylo jasně antisemitské." B. říká: "Řekli jsme jí, že je to antisemitské, protože odmítá hebrejštinu jako takovou. Bylo to jako ve 30. letech. Servírka neustále opakovala urážky a křičela na nás, abychom se styděli. Situace byla hluboce nepřátelská a zastrašující."
Pozoruhodné: Tričko, které údajně obtěžovalo zaměstnance kavárny, se jmenuje "Falafel Humanity Shirt" a je součástí projektu, který usiluje o mír na Blízkém východě. "Falafel spojuje lidi, a proto má tričko vyjadřovat solidaritu se všemi lidmi v Izraeli, Íránu, Palestině a dalších krizových oblastech," uvádí se na stránce projektu. Výtěžek bude věnován mírové iniciativě, která tvrdí, že se zavázala k "nenásilnému a uctivému řešení izraelsko-palestinského konfliktu".
Dříve místo setkávání levicových přátel nakloněných Izraeli
"K-Fetisch" byl otevřen v roce 2012, tehdy kolektivem tzv. protiněmecké levice, který byl formován solidaritou s Izraelem. V prvních letech se znovu a znovu konaly akce, na kterých byly poskytovány informace o různých druzích antisemitismu a islamismu. Na poličce byl například autobiografický román "1948", ve kterém izraelský spisovatel Yoram Kaniuk píše o svých zážitcích z války za nezávislost a boje za vznik státu Izrael. Levicový týdeník "Svět džungle", který od svého založení také vyjadřuje solidaritu s Izraelem, opakovaně pořádal akce v kavárně.
Od roku 2018 vedla vnitrolevicová debata o Izraeli také ke konfliktům v "K-fetiši". V té době levicová skupina "Teorie, kritika a akce" v solidaritě s Izraelem zorganizovala v baru přednášku socioložky Tiny Sandersové na téma "Prvky levicového antisemitismu". "Nepřátelství vůči židovskému státu Izrael" "často tvoří základ dnešního antisemitismu na levici," uvádí se v pozvánce. Protiizraelská skupina "Židovská Antifa Berlín", která podporuje hnutí bojkotu Izraele BDS, poté zasáhla prohlášením, v němž mluvčího obvinila z údajné "islamofobie".
"Jako kolektiv nejsme v žádném případě jednotní v hodnocení přednášky a máme zcela odlišné postoje," uvedla kavárna v prohlášení. Přednáška, jejíž starší verze už byla k poslechu na YouTube, byla "místy až příliš jednostranná". Nyní rozpuštěná militantní stalinistická skupina "Odpor mládeže", která opakovaně přitahovala pozornost ochotou použít násilí a agresivní akce proti proizraelským levičákům, se na akci zmobilizovala.
"Ještě před akcí se kolektiv částečně distancoval od obsahu," vzpomíná Tina Sanders v rozhovoru pro WELT. "Polovina pracovní síly ten večer odmítla pracovat." Diskuse se vystupňovala, Sanders musela být vyveden z baru zadními dveřmi. "K-Fetisch se poté nepřihlásil, aby incident vyřešil."
Navzdory tomuto incidentu zůstal bar po nějakou dobu důležitým místem setkávání spektra solidarity s Izraelem v rámci berlínské levice. Kolem roku 2020 došlo ke změně v provozním kolektivu. Ten je nyní silně antiimperialistický a antisionistický. Zejména od masakru Hamásu 7. října 2023 se v "K-Fetisch" uskutečnilo několik protiizraelských akcí. Nedávno, při druhém výročí masakru, bar zveřejnil odkaz na akci ve vlastních prostorách – na podporu "politických vězňů, kteří se staví proti režimu a státní doktríně Izraele a Německa".
Krátce po 7. říjnu 2023 se "K-Fetisch" stal terčem antisemitských graffiti. Kolektiv pak na sociálních sítích zveřejnil prohlášení, v němž odsoudil "antisemitské násilí ve všech jeho formách", ale zároveň s odkazem na proizraelské levičáky objasnil: "Nejsme protiněmecký obchod." V prohlášení se dále uvádí: "Jako levicová kavárna chceme naší komunitě a sousedům vyjádřit náš jasný postoj proti systematickému vraždění a útlaku palestinského obyvatelstva izraelským státem."
Řada bývalých štamgastů a organizátorů akcí v kavárně pak na začátku listopadu 2023 napsala provoznímu kolektivu otevřený dopis. "Vaše prohlášení desolidarizuje ty, proti kterým byl namířen poslední útok," uvádí se v prohlášení. "Ptáme se sami sebe: Jak se mají lidé, kteří jsou postiženi antisemitismem nebo kteří jsou ohroženi islamisty, cítit vítáni v 'K-Fetischi', když tváří v tvář konkrétnímu antisemitskému útoku napíšete text, který kritizuje rasismus i německou a izraelskou politiku, a pak antisemitismus odsoudíte jen ve dvou krátkých obecných větách?"
A dále: "Každý, kdo fantazíruje o genocidě a tvrdí, že je to 'systematické vraždění' palestinského obyvatelstva, podléhá islamistické propagandě nebo lžím, aby démonizoval Izrael."
Kolektiv reagoval dalším prohlášením. "Chceme, aby 'K-Fetisch' byl prostorem, kde se Židé mohou cítit bezpečně a vítáni," uvádí se v prohlášení. "Jsme v pokračujícím procesu, abychom z 'K-Fetische' udělali bezpečnější prostor pro všechny marginalizované a utlačované lidi."
To se zjevně nepodařilo, jak ukazuje incident z minulého pátku. "Proč mají všichni místo na vaší duhové vlajce kromě Židů?" ptá se Raffaela B. a nyní se obrací k baru. "Je tragédií, že antisemitští levičáci nám mají vzít to, abychom se neklasifikovali jako politicky levicoví." Abby A. říká: "Kolektiv se údajně staví proti diskriminaci všeho druhu – diskriminace Židů se nezdá být ovlivněna."
Starosta okresu Neukölln Martin Hikel (SPD) řekl WELT: "Tento incident je neúnosný. Navzdory rozdílným postojům už nejde o solidaritu, o pospolitost, ale o touhu vypudit vše, co je jen vzdáleně židovské – v tomto případě hebrejské písmo. To je antisemitismus ve své nejčistší formě." Hikel je zemským předsedou berlínské SPD. "Očekávám, že kolektiv 'K-Fetische' o tomto incidentu veřejně promluví." - Kolektiv však nechal nedělní dotaz WELTu bez odpovědi.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse