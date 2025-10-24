Rusko: Ministerstvo obrany začne kvůli problémům v rozpočtu šetřit
24. 10. 2025
Podle zdroje RBC blízkého ministerstvu se bavíme o zavedení nástrojů "lean managementu" přizpůsobených ozbrojeným silám. Reforma je založena na pěti zásadách, z nichž jednou je hospodárnost: zlepšení by neměla vyžadovat dodatečné finanční, logistické nebo lidské náklady a zároveň by měla generovat skutečné úspory - od papíru a kazet až po stavební materiály.
Podle zdroje budou nová opatření implementována v administrativních a ekonomických činnostech, aniž by to ovlivnilo organizaci bojových operací. V první řadě se optimalizují interní procesy: snižuje se počet dokumentů pro podávání zpráv, eliminují se nadbytečná schválení, zavádějí se standardy a automatizují se operace. Zejména se již zjednodušilo vydávání osvědčení pro vojenský personál a jejich rodinné příslušníky, zkrátila se doba pro sestavení vojenských lékařských komisí, deníky a rozkazy byly převedeny do elektronické podoby a vojenské dokumenty byly standardizovány.
Ministerstvo obrany také plánuje rozšířit tato řešení na všechny jednotky, a to s ohledem na zpětnou vazbu od občanů, vojenského personálu a velitelů jednotek.
Podle návrhu federálního rozpočtu na období 2026-2028 bude schodek v roce 2026 činit 3,786 bilionu rublů (1,6 % HDP), což výrazně překročí dříve plánovanou úroveň 2,181 bilionu rublů (0,9 % HDP). V roce 2025 dosáhne skutečný schodek podle ministerstva financí 5,7 bilionu rublů na pozadí poklesu příjmů z ropy a plynu a zpoždění daní z nezdrojů oproti plánu. V roce 2026 se dále plánují zvýšení DPH z 20 % na 22 % a daňová reforma pro malé podniky.
Zdroj v ruštině: ZDE
