Rusko zaslalo USA soukromý dopis s požadavky ohledně Ukrajiny
24. 10. 2025
Jde o "neoficiální dokument". Je v něm obsažen ruský požadavek na plnou kontrolu nad celým ukrajinským Donbasem. To ve skutečnosti vyvrací Trumpův názor, že frontové linie by měly být zmrazeny.
Kromě území Ruská federace v dopise také zopakovala předchozí postoj, že jednotky NATO nemohou být rozmístěny na Ukrajině v rámci žádné mírové dohody, řekl agentuře Reuters jeden z úředníků.
Zprávy o "neoficiálním dokumentu" se objevily na pozadí skutečnosti, že byl zpochybněn Trumpův summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti. Zpočátku byla média informována o pozastavení jeho plánování. Představitel Bílého domu řekl agentuře Reuters, že v blízké budoucnosti nejsou žádné plány na americko-ruský summit. Večer 21. října americký prezident řekl, že rozhodnutí setkat se s šéfem Kremlu ještě nebylo učiněno.
Zdroj v angličtině: ZDE
