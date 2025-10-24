Británie poprvé zadržela ruskou válečnou loď
24. 10. 2025
Mluvčí Královského námořnictva řekl, že to bylo poprvé, kdy byla loď britského námořnictva během plnění takových úkolů přímo podřízena Alianci. Odstartoval přitom vrtulník Wildcat, což poskytlo další průzkum a vizuální pozorování.
Operace trvala od 17. do 19. října za účasti francouzského námořnictva a vrtulníku NH90 nizozemského letectva. HMS Duncan monitorovala pohyb ruské protiponorkové lodi ze Severního moře přes Lamanšský průliv na ostrov Ouesan v jihozápadní části průlivu.
Náměstek britského ministra obrany Alistair Carnes řekl, že "Královské námořnictvo je připraveno reagovat na jakoukoli aktivitu ruského námořnictva" na ochranu země a jejích teritoriálních vod. Kapitán torpédoborce Dan Lee dodal, že mise demonstrovala závazek Británie "úzce spolupracovat se spojenci NATO na zajištění bezpečnosti společných námořních prostor". HMS Duncan a společně s fregatou HMS Somerset jsou součástí úkolového uskupení SNMG1 Alliance Task Force pro hlídkování ve vodách severní Evropy.
"Viceadmirál Kulakov" je velká protiponorková loď projektu 1155, zařazená do služby v roce 1981. V současné době je součástí Severní flotily ruského námořnictva. Na loď se vejde až osm odpalovacích zařízení raket protivzdušné obrany Kinžal (64 raket), dvě 100 mm děla AK-100, čtyři šestihlavňové 30 mm kanóny AK-630M, dvě odpalovací zařízení raketových pum RBU-6000, dva protiponorkové systémy Rastrub-B, dva vrtulníky Ka-27, stejně jako osm torpéd 53-65K a 26 min.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse