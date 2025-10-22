Židovské osobnosti z celého světa vyzývají OSN a světové vůdce, aby uvalili sankce na Izrael
V otevřeném dopise izraelští bývalí úředníci, umělci a intelektuálové tvrdí, že „nesvědomité“ činy v Gaze představují genocidu
Významné židovské osobnosti z celého světa vyzývají OSN a světové vůdce, aby uvalili sankce na Izrael za to, co popisují jako „nesvědomité“ činy, které představují genocidu v Gaze.
Více než 450 signatářů, včetně bývalých izraelských úředníků, držitelů Oscarů, autorů a intelektuálů, podepsalo otevřený dopis, v němž požadují zodpovědnost za chování Izraele v Gaze, na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě. Dopis byl zveřejněn v době, kdy se lídři EU ve čtvrtek scházejí v Bruselu, a to navzdory zprávám, že plánují odložit návrhy na sankce za porušování lidských práv.
„Nezapomněli jsme, že mnoho zákonů, chart a úmluv, které byly vytvořeny za účelem ochrany a zachování lidského života, vzniklo v reakci na holocaust,“ píší signatáři. „Tyto záruky jsou Izraelem neúnavně porušovány.“
Mezi signatáři jsou bývalý předseda izraelského Knessetu Avraham Burg, bývalý izraelský mírový vyjednavač Daniel Levy, britský autor Michael Rosen, kanadská autorka Naomi Klein, oscarový filmař Jonathan Glazer, americký herec Wallace Shawn, držitelky ceny Emmy Ilana Glazer a Hannah Einbinder a držitel Pulitzerovy ceny Benjamin Moser.
Signatáři vyzývají světové vůdce, aby dodržovali rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) a Mezinárodního trestního soudu, zabránili porušování mezinárodního práva zastavením dodávek zbraní a uvalením cílených sankcí, zajistili adekvátní humanitární pomoc Gaze a odmítli falešná obvinění z antisemitismu vůči těm, kteří se zasazují o mír a spravedlnost.
„Skláníme hlavy v nezměrném smutku, protože se hromadí důkazy, že izraelské činy budou posouzeny jako splňující právní definici genocidy,“ píše se v dopise.
Výzva navazuje na prudkou změnu veřejného mínění amerických židů a širšího elektorátu v posledních několika letech. Průzkum Washington Post zjistil, že 61 % amerických Židů zastává názor, že Izrael spáchal v Gaze válečné zločiny, a 39 %, že se dopouští genocidy. Mezi širší americkou veřejností 45 % respondentů Brookings Institution uvedlo, že jsou púřesvědčeni, že Izrael se dopouští genocidy, zatímco průzkum Quinnipiac z srpna zjistil, že tento názor sdílí polovina amerických voličů, včetně 77 % demokratů.
Mezi dalšími signatáři dopisu jsou izraelský dirigent Ilan Volkov, dramatik V (dříve známý jako Eve Ensler), americký komik Eric André, jihoafrický romanopisec Damon Galgut, oscarový novinář a dokumentarista Yuval Abraham, držitel ceny Tony Toby Marlow a izraelský filozof Omri Boehm.
„Naše solidarita s Palestinci tedy není zradou judaismu, ale jeho naplněním,“ píší signatáři. „Když naši mudrci učili, že zničit jeden život znamená zničit celý svět, neudělali výjimku pro Palestince. Nebudeme odpočívat, dokud toto příměří nepovede k ukončení okupace a apartheidu.“
Od 7. října 2023 bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze zabito nejméně 65 000 Palestinců a více než 167 000 bylo zraněno, zatímco OSN odhaduje, že přibližně 90 % obyvatelstva je vnitřně vysídleno. Dva američtí demokratičtí senátoři, Chris Van Hollen a Jeff Merkley, po vyšetřovací misi v regionu v září dospěli k závěru, že Izrael provádí „systematický plán na zničení a etnické vyčištění Palestinců z Gazy“, přičemž USA jsou spoluviníky těchto činů.
Jejich zpráva podrobně popisuje téměř úplné zničení civilní infrastruktury, zbrojení potravinami a systematické překážky v dodávkách humanitární pomoci.
Příměří z 10. října bylo opakovaně porušováno. Palestinská tisková agentura uvedla, že Izrael porušil příměří 80krát a za posledních 11 dní zabil nejméně 80 Palestinců. Izraelská armáda obvinila Hamás z porušení dohody, zabití dvou izraelských vojáků v Rafahu a zdržování navrácení těl rukojmích.
Ve veřejném dopise se uvádí, že příměří se nevztahuje na Západní břeh, kde pokračuje násilí ze strany osadníků a základní podmínky okupace zůstávají neřešeny.
Podle nejnovější zprávy humanitární kanceláře OSN bylo letos při útocích na Západním břehu zraněno více než 3 200 Palestinců a OSN zdokumentovala 71 útoků osadníků během jediného týdne v říjnu. Při jednom incidentu tento týden byla 55letá žena hospitalizována poté, co byla při sběru oliv napadena maskovaným osadníkem, což bylo zachyceno na videu.
Očekává se, že Mezinárodní soudní dvůr vydá tento týden nové rozhodnutí, které vyjasní povinnosti Izraele na okupovaných územích, a to v návaznosti na své nezávazné poradní stanovisko z července 2024, v němž okupaci prohlásil za protiprávní. Přesto se ministři zahraničí EU údajně distancují od sankcí, a to navzdory zjištěním diplomatické služby bloku, že existují „náznaky“, že Izrael porušuje své povinnosti v oblasti lidských práv vyplývající z dohody o přidružení mezi EU a Izraelem.
