Dva lidé zahynuli v Kyjevě po ruském raketovém a dronovém útoku
22. 10. 2025
Po zásazích nejméně čtyřmi balistickými raketami byly v ukrajinském hlavním městě slyšet výbuchy, další výbuchy byly hlášeny i v jiných regionech
Ruské drony a rakety zasáhly ukrajinské hlavní město a další města, přičemž v Kyjevě zahynuli dva lidé a bylo poškozeno klíčové energetické zařízení a několik výškových obytných budov.
Útoky trvaly téměř celou úterní noc a pokračovaly i ve středu ráno, kdy Kyjev zasáhly nejméně čtyři balistické rakety. Po celém městě bylo slyšet sérii hlasitých výbuchů.
K ránu a na začátku ranní špičky bylo nad hlukem dopravy slyšet protivzdušnou obranu zaměřenou na ruské drony.
K nejnovějšímu útoku došlo poté, co bylo oznámeno, že Ukrajina zahájila rozsáhlý útok na velký chemický závod v Brjansku v jihozápadním Rusku pomocí raket Storm Shadow, které dodávají Británie a Francie. Ukrajinské drony také zasáhly ruský region Mordovie.
První výbuchy byly slyšet v Kyjevě krátce po 1:00 a další asi o půl hodiny později. Výbuchy byly hlášeny také v Záporoží, Poltavě a Dněpru, kde útoky a poplachy pokračovaly až do rána.
Záchranné služby zachránily 10 lidí poté, co požár způsobený troskami dronu zasáhl šesté patro 16patrové obytné budovy, zatímco útoky také vyrazily okna zdravotnického zařízení a trosky byly nalezeny v další obytné budově, informoval kyjevský starosta Vitalij Kličko na svém telegramovém kanálu.
V okrese Darnyckyjv hlavním městě zasahovaly záchranné služby poté, co trosky dronu zasáhly 17patrovou obytnou budovu a způsobily požár na pěti patrech.
V okrese Desňanskyj bylo zachráněno 20 lidí poté, co byla poškozena fasáda 10patrové budovy a vznítila se plynová trubka.
„Počet obětí v hlavním městě stoupl na dvě,“ napsal Tymur Tkačenko, šéf vojenské správy města, zatímco další představitelé města informovali o rozsáhlém útoku dronů.
Útoky ve východní ukrajinské oblasti Poltava poškodily ropná a plynová zařízení, uvedl místní guvernér Volodymyr Kohut, zatímco město Dnipro hlásilo silné útoky.
Během noci byl poškozen také bytový dům v Záporoží, kde bylo podle zpráv zraněno nejméně třináct civilistů.
Rusko v posledních týdnech výrazně zvýšilo počet a intenzitu útoků na ukrajinský energetický systém, přičemž se zaměřilo jak na elektrárny, tak na plynová zařízení.
K nejnovějšímu útoku došlo v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chystal ve středu do Švédska na jednání s premiérem Ulfem Kristerssonem ve městě Linköping na začátku intenzivního období evropské diplomacie. V pátek se v Londýně uskuteční schůzka takzvané „koalice ochotných“, která má posílit podporu Ukrajiny tváří v tvář nejnovějšímu ústupu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Premiér a prezident Zelenskyj uspořádají společnou tiskovou konferenci, na které představí novinky týkající se vývozu obranných technologií,“ uvedla švédská vláda. V souvislosti s tímto setkáním navštíví lídři také jednu společnost, dodala.
Poslední letecké údery podtrhly neúspěch nejnovějších snah Trumpa přesvědčit ruského prezidenta Vladimira Putina, aby souhlasil s příměřím, i když se americký prezident minulý týden na ostře vedeném setkání snažil donutit Zelenského, aby se vzdal klíčové východní oblasti Donbasu.
Zatímco Zelenskyj odletěl do Washingtonu s nadějí, že získá dálkové řízené střely Tomahawk, dvouhodinový telefonický rozhovor mezi Trumpem a Putinem předtím přinesl náhlý obrat a zprávy, že Trump varoval Zelenského, že Putin „zničí“ Ukrajinu, pokud ten nebude souhlasit s ruskými podmínkami.
Trump oznámil svůj záměr setkat se s Putinem v maďarském hlavním městě do dvou týdnů, což vyvolalo v Evropě snahu projevit podporu Kyjevu.
