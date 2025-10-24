Evropské automobilky a zdravý rozum
24. 10. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Snažil jsem se přemýšlet, co vlastně zbývá evropským automobilkám v okamžiku, kdy Čína zastaví či velmi omezí vývoz nezbytných zdrojů pro výrobu dnešních aut (např. vzácné zeminy) do Evropy (u mnoha komodit je navíc jejich globálně většinovým vývozcem - 99%). Tedy krom toho, že si suroviny seženou jinde, což ale nebude ani triviální ani rychlé. Pokud budou automobilky apelovat na celní „zastavení“ dovozů hotových aut z Číny do EU ze strany EU, patrně jim to nijak z pohledu potřeby „nerostů“ nepomůže (rozzlobí Čínu ještě víc) a navíc naštvou motoristy v celé Evropě, že si nemohou pořídit žádné cenově dostupné auto. Co tedy zbývá při použití sedláckého rozumu?
Je možné cíleně urychlit veškeré (tj. výrobní i organizační) přípravy na konfekční provoz autonomní osobní dopravy. Je jasné, že ta bude potřebovat jen řádově procenta nových aut z množství, které nyní máme v soukromých garážích. To se podstatně lépe vyrobí i při nedostatku surovin. A lidé začnou nový systém využívat nejen proto, že bude fajn, ale i proto, že jiné nové vlastní auto bude problém (cenový či komplexní). Líbila by se mi varianta, že tak, jak dnes kraje „provozují“ hromadnou dopravu bus + vlak, provozovaly by pomocí nějakého šikovného vlastního podniku i jízdy autonomních osobáků za „krajské“ ceny a nebo by jízdy provozovaly komerční firmy a kraje by pak dotovaly cenu jízdného občanů, tak jak to dneska činí u současné hromadné dopravy.
Samozřejmě nezmizí (minimálně ještě po nějakou dobu) lidé, kteří budou preferovat svoje vlastní auto. První věc, která člověka napadne je výroba „analogových“ aut ať už elektrických nebo spalovacích. Tam nepochybně ušetříme významné množství konfliktních surovin. Pokud navíc tato auta budou malá (energeticky úsporná) ušetříme nejen další suroviny pro jejich výrobu, ale nepochybně i naše společné životní prostředí (pozitivní environmentální dopad).
Asi poslední možností, která běžného živáčka napadne je společný závod s nějakým renomovaným čínským výrobcem, což právě realizuje Stelantis se značkou Leapmotor, kdy výroba započatá v Polsku se ale bude stěhovat zřejmě do Španělska. Důvod je prý jednoduchý - Španělé mají neutrálnější postoj ke clům na čínská auta než aktivnější Poláci.
Jsem docela zvědavý, protože pro českou ekonomiku je docela významné, jak to provedou automobilky, které zaměstnávají naše lidi. Už se lze dočíst i takové hrůzné odhady, že v Evropě může za pár let být zavřeno i několik desítek továren v oblasti výroby osobních aut. Jedno je ale jisté - příliš upjaté myšlení je právě teď nejspíš docela přímou cestou do automobilových pekel.
