Celosvětová spotřeba uhlí dosáhla v roce 2024 rekordní úrovně
22. 10. 2025
Deporimující zpráva uvádí, že emise skleníkových plynů stále rostou navzdory „exponenciálnímu“ růstu obnovitelných zdrojů energie
Spotřeba uhlí dosáhla loni celosvětově rekordní úrovně navzdory snahám o přechod na čistou energii, což ohrožuje celosvětové snahy o omezení globálního oteplování.
Podíl uhlí na výrobě elektřiny klesl s nárůstem obnovitelných zdrojů energie. Obecný nárůst poptávky po elektřině však podle výroční zprávy o stavu klimatických opatření, zveřejněné ve středu, znamenal, že celkově bylo spotřebováno více uhlí.
Zpráva vykreslila ponurý obraz šancí světa vyhnout se stále závažnějším dopadům klimatické krize. Země zaostávají za cíli, které si stanovily pro snížení emisí skleníkových plynů, které i nadále rostou, byť pomalejším tempem než dříve.
Clea Schumer, výzkumná pracovnice think tanku World Resources Institute, který zprávu vypracoval, uvedla: „Není pochyb o tom, že děláme správné věci. Jen postupujeme příliš pomalu. Jedním z nejznepokojivějších zjištění našeho hodnocení je, že již v páté zprávě v řadě jsou snahy o postupné ukončení využívání uhlí daleko od cíle.“
Pokud má svět do roku 2050 dosáhnout nulových emisí uhlíku, aby se globální oteplení omezilo na 1,5 °C nad předindustriální úrovní, jak stanoví pařížská klimatická dohoda, musí více odvětví používat elektřinu namísto ropy, plynu nebo jiných fosilních paliv.
To však bude fungovat pouze v případě, že se globální dodávky elektřiny přesunou na nízkouhlíkovou základnu. „Problémem je, že energetický systém závislý na fosilních palivech má obrovské kaskádové a domino efekty,“ řekla Schumerová. „Poselství je zcela jasné. Pokud bude spotřeba uhlí i nadále lámať rekordy, jednoduše neomezíme oteplování na 1,5 °C.“
Ačkoli by většina vlád měla po závazku přijatém v roce 2021 usilovat o „postupné snižování“ spotřeby uhlí, některé z nich pokračují v používání tohoto nejvíce znečišťujícího paliva. Indický premiér Narendra Modi oslavil překročení 1 miliardy tun produkce uhlí v tomto roce a v USA Donald Trump prohlásil svou podporu uhlí a dalším fosilním palivům.
Trumpovy snahy o zastavení projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zrušení financování a pobídek pro přechod na nízkouhlíkové zdroje energie se zatím příliš neprojevily ve formě vyšších emisí skleníkových plynů. Zpráva však naznačuje, že tyto snahy budou mít v budoucnu dopad, i když jiné země, včetně Číny a EU, by mohly tento dopad zmírnit tím, že budou i nadále upřednostňovat obnovitelné zdroje energie.
Dobrou zprávou je, že podle zprávy došlo k „exponenciálnímu“ nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů, přičemž solární energie je „nejrychleji rostoucím zdrojem energie v historii“. To však stále nestačí: roční tempo růstu solární a větrné energie se musí zdvojnásobit, aby svět mohl do konce tohoto desetiletí dosáhnout potřebného snížení emisí.
Sophie Boehm, vedoucí výzkumná pracovnice laboratoře pro systémové změny WRI a hlavní autorka zprávy, uvedla: „Není pochyb o tom, že nedávné útoky Spojených států na čistou energii ztěžují světu dosažení cíle Pařížské dohody. Širší transformace je však mnohem rozsáhlejší než jakákoli jedna země a dynamika se zvyšuje na trzích a v rozvíjejících se ekonomikách, kde se čistá energie stala nejlevnější a nejspolehlivější cestou k hospodářskému růstu a energetické bezpečnosti.“
Svět postupuje příliš pomalu v oblasti zlepšování energetické účinnosti, zejména v oblasti snižování emisí uhlíku z vytápění budov. Znepokojivé jsou také průmyslové emise: ocelářský sektor zvyšuje svou „uhlíkovou intenzitu“ – množství uhlíku vyprodukované na každou jednotku vyrobené oceli – navzdory snahám některých zemí přejít na nízkouhlíkové metody.
Elektrifikace silniční dopravy postupuje rychleji – více než jedna pětina nových vozidel prodaných v loňském roce byla elektrická. V Číně se tento podíl blížil polovině.
Zpráva také varovala před stavem světových uhlíkových úložišť – lesů, rašelinišť, mokřadů, oceánů a dalších přírodních prvků, které ukládají uhlík. Přestože se země opakovaně zavázaly chránit své lesy, ty se i nadále kácí, i když v některých oblastech pomalejším tempem. V roce 2024 bylo trvale ztraceno více než 8 milionů hektarů (20 milionů akrů) lesů. To je méně než maximum téměř 11 milionů hektarů dosažené v roce 2017, ale horší než 7,8 milionu hektarů ztracených v roce 2021. Zpráva zjistila, že svět musí postupovat devětkrát rychleji, aby zastavil odlesňování, než jak to dělají vlády.
