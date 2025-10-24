OSN vyzývá Izrael, aby otevřel hraniční přechod Rafah v Gaze a zvýšil pomoc v rámci příměří
24. 10. 2025
čas čtení 4 minuty
Organizace spojených národů chce, aby Izrael povolil „více nákladních vozidel s pomocí na více hraničních přechodech“ do Gazy, uvedl jeden z představitelů, protože úroveň pomoci zůstává mnohem nižší, než stanoví dohoda o příměří.
Palestinci v Gaze i přes příměří nadále bojují o jídlo a čistou vodu a mnozí z nich se kvůli přítomnosti izraelských vojsk nemohou vrátit do svých domovů.
OSN chce, aby Izrael v souladu s dohodou povolil více pomoci do pásma
Farhan Haq, zástupce mluvčího generálního tajemníka OSN, řekl Gabrielovi Elizondovi z Al Jazeera, že od začátku platnosti příměří nikdy nevjelo do Gazy 600 nákladních vozů OSN za jeden den.
„Chceme, aby izraelské úřady povolily vstup více nákladních vozidel na více hraničních přechodech, to jsme jasně dali najevo,“ řekl.
Uvedl, že celkově vstoupilo do Gazy od uzavření příměří více nákladních vozidel OSN a více komerčních nákladních vozidel, což je vítaný signál. Během izraelské války před uzavřením příměří však byla úroveň pomoci neuvěřitelně nízká, což vedlo k tomu, že monitorovací orgán podporovaný OSN vyhlásil v několika oblastech enklávy hladomor.
Dítě zabito v důsledku izraelského útoku na Nablus na okupovaném Západním břehu
Naši kolegové v terénu hlásí, že palestinské dítě zemřelo na následky zranění způsobených izraelskými silami v táboře Askar v Nablusu na okupovaném Západním břehu.
Izraelské síly také zaútočily na město Aqaba severně od Tubasu na Západním břehu a dnes ráno provedly řadu zatčení v Hebronu a Talu.
Jaký je postoj USA k návrhu zákona izraelského parlamentu o anexi okupovaného Západního břehu?
Co řekli představitelé USA po hlasování v izraelském parlamentu před dvěma dny, které posunulo návrh zákona, který by formalizoval anexi okupovaného Západního břehu?
Trump řekl, že „Izrael s Západním břehem nic neudělá“, a to uprostřed rostoucího odsouzení návrhu izraelského parlamentu přijatého ve středu, který usiluje o formální anexi okupovaného palestinského území.
Ve čtvrtek v rozhovoru pro časopis Time Trump řekl, že USA jsou rozhodně proti izraelské anexi. „To se nestane. To se nestane. To se nestane, protože jsem dal slovo arabským zemím. A to teď nemůžete udělat,“ řekl Trump časopisu Time.
Trump pokračoval v rozhovoru pro Time: „Máme velkou podporu arabských zemí. To se nestane, protože jsem dal slovo arabským zemím. To se nestane. Izrael by v takovém případě ztratil veškerou podporu Spojených států.“
Americký viceprezident JD Vance mezitím během své návštěvy Izraele rovněž uvedl, že Trumpova politika zůstává nezměněna a Izrael okupované území na Západním břehu Jordánu neanektuje. Parlamentní hlasování ve prospěch anexe označil za „velmi hloupý politický trik“, který „osobně“ vnímá jako urážku.
Izraelští osadníci napadli palestinský majetek poblíž Ramalláhu
Osadníci dnes ráno za úsvitu zapálili několik palestinských vozidel v Deir Dibwan, východně od okupovaného města Ramalláh na Západním břehu, informuje agentura Wafa.
Místní zdroje uvedly, že osadníci napadli kopcovitou oblast v Deir Dibwan a zapálili několik vozidel.
O tomto nejnovějším útoku osadníků vás budeme informovat, jakmile získáme další podrobnosti.
Většina Američanů – včetně 80 procent demokratů a 41 procent republikánů – si myslí, že USA by měly uznat palestinskou státnost, jak vyplývá z průzkumu Reuters/Ipsos.
Izraelská armáda zatkla jednu osobu ve vesnici Tal západně od Nablusu a dvě osoby z Hebronu, obě na okupovaném západním břehu Jordánu, během razií v těchto městech.
OSN chce, aby Izrael povolil „více nákladních vozidel s pomocí na více přechodech“ do Gazy, uvedl úředník, protože úroveň pomoci zůstává mnohem nižší, než stanoví dohoda o příměří.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio během své návštěvy Izraele uvedl, že v plánu USA pro Gazu bylo dosaženo „dobrého pokroku“, ale je třeba ještě hodně práce.
Americký prezident Donald Trump a viceprezident JD Vance ostře odsoudili hlasování izraelského Knesetu ve prospěch anexe Západního břehu.
Zdroj v angličtině ZDE
462
Diskuse