Ruská federace vyrábí tolik raket a Šáhidů, že může zasahovat Ukrajinu "od rána do rána"
22. 10. 2025
čas čtení
1 minuta
Množství zbraní vyrobených v Ruské federaci jí umožňuje nepřetržitě provádět letecké údery na Ukrajinu. Oznámil to 20. října na fóru "Energie, která drží Ukrajinu" zástupce náčelníka Obranného zpravodajství Ukrajiny Vadym Skibickyj.
Skibickyj označil nepřetržité používání dronů typu Šáhid Ruskou federací za nejdůležitější rys ruských úderů v roce 2025.
"Dnes vám množství zbraní vyráběných Ruskou federací, mám na mysli nejen střely s plochou dráhou letu, ale především bezpilotní letouny typu Šáhid, umožňuje provádět masivní údery, a to nepřetržitě – od rána do rána," řekl zástupce obranného zpravodajství ministerstva obrany.
Podle něj, pokud dříve byly útoky dronů pouze v noci, nyní dochází k útokům na rozvodny a další infrastrukturní zařízení, počínaje ranními hodinami.
"Také se učíme, uplatňujeme nové taktiky, rozumíme všem opatřením, která Ruská federace přijímá, včetně toho, na jaká kritická zařízení se dnes zaměřuje. To pomáhá mimo jiné naplánovat všechna nezbytná opatření k ochraně infrastruktury, soustředit systémy protivzdušné obrany [...], aby bylo zachováno a zabránilo úplnému zničení naší kritické infrastruktury," zdůraznil Skibickyj.
Poznamenal, že okupanti se snaží nejen narušit energetický systém Ukrajiny, ale "absolutně úplně zničit infrastrukturní zařízení v určitých regionech".
"Dosáhnout individuálního efektu o 100 %. Zničit objekt [...] a nebylo by možné ho obnovit," doplnil zástupce šéfa Obranného zpravodajství Ministerstva obrany.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
95
Diskuse