Americká věda je cíleně ničena
20. 10. 2025
čas čtení 3 minuty
Je to přesně tak, jak říká nositel Nobelovy ceny Victor Ambros. Americká věda je cíleně ničena. Většina akademiků k tomu bohužel mlčí. Pokusím se vysvětlit proč, píše Zdeněk Hel.
Mnoho vědců a expertů již přišlo o své zaměstnání pro své názory či vědecké postoje. Desítky tisíc dalších se bojí, že práci brzy ztratí. Víceprezident J.D. Vance prohlásil univerzitní profesory za “největší nepřátele společnosti”.
Měl jsem to štěstí, že jsem v roce 2017 shodou okolností získal titul “Tenured Full Professor”. Na tom za normálních okolností příliš nezáleží, ale nyní se to stává velmi důležité. Slovo “tenured” zjednodušeně znamená, že mám definitivu. Univerzita ani vláda mě nemohou vyhodit, pokud nespáchám těžký zločin. Mohou mi ale znepříjemnit život.
Instituce tenure byla v USA zavedena právě proto, aby profesoři amerických univerzit nemohli být vyhazováni pro své přesvědčení, politické názory či osobní postoje. V minulosti k těmto nešťastným případům totiž často docházelo a dochází k nim masově nyní, především ve vládních organizacích jako NIH, FDA, NSF či CDC. Status tenure je pokus o ochranu akademiků proti zvůli vlády, politických stran, náboženských uskupení či zájmových skupin.
Tenure není snadné získat. Je to mnohem těžší, nežli získat titul docenta (Associate profesor). Často je to dokonce těžší, než získat titul plného profesora (Full Professor). Pro univerzitu je to totiž obrovský závazek, finanční i legální, a velmi dobře si rozmyslí, komu jej udělí.
Téměř bez výjimky, všichni mí kolegové, kteří tenure nemají, mlčí. Neodvažují se kritizovat vládu, Donalda Trumpa, nebo hnutí MAGA. Dokonce nekritizují ani Roberta F. Kennedyho, zmateného blázna a dezinformátora, který ničí vše, za co naše komunita vědců a lékařů mnoho desítek let bojovala.
Americké univerzity se stáhly a, až na nepočetné výjimky, veškerý boj vzdaly. Máme zakázáno publikovat články a podávat granty obsahující některé z více než 200 “zakázaných slov”, jako jsou například rovnoprávnost, spravedlnost, globální změna klimatu, gender, transgender, homosexuál, LGBT, práva menšin či dokonce práva žen. Od naší univerzity máme přikázáno být opatrní a raději se veřejně vůbec nevyjadřovat.
I mně mohou vzít peníze na výzkum nebo mi zakázat učit. Proč se tedy vyjadřuji? Takto to čas od času vysvětluji v Senátu naší univerzity:
Jako někdo, kdo prvních 22 let svého života vyrůstal v komunistickém teroru země okupované sovětskou armádou, nemohu jinak.
Nikdy se nepodvolím lži a zlu, jakkoliv mohou být mocné. Není to čest, hrdost, ani odvaha, není to žádný pozitivní charakterový rys, není to ani nerozvážnost, nýbrž prostá nevyhnutelnost. Opravdu nemohu jinak.
Znám totiž cenu za ztrátu svobody, a ta je příliš vysoká.
133
Diskuse