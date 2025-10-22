Kdo je tady kretén?
Jsou lidé, kteří nemají rádi Berlín na podzim. Někteří dokonce město opouštějí. Rychleji se stmívá, lidé méně sedí venku a město ukazuje svou tvrdou tvář.
Já na druhou stranu tento čas miluji: Schůzky se konají v hospodách, lidé konečně zase nosí kabáty a vypadají šik. Kromě toho je v plném proudu čtenářská a divadelní sezóna. Pro mě nic nekončí, místo toho je vše na začátku. Záleží na úhlu pohledu!
Když tohle všechno píšu na kole pod Insta post pro své přátele, kteří jsou v depresi z podzimní deprese a krátce vzhlédnu, vidím zděšené oči muže kolem 70 let.
I přes bezpečnou vzdálenost mě chytí za paži a během několika vteřin mě promění v sedmileté dítě. "Zbláznil ses? Dej si telefon pryč!" křičí a dál mě škube za ruku.
Mít úctu k věku?
Dobře, ale je tu jedna věc, která zůstává konstantní s každým ročním obdobím a jednoduše ji nelze zakrýt: Jsou to staří lidé, kteří se stávají stále násilnějšími, kteří si myslí, že mohou dělat všechno, protože jsou staří.
Žiji v Berlíně již téměř deset let a s těmito veterány naší společnosti jsem zacházel shovívavě. Jak jsem se od dětství učil: 'Mějte úctu ke stáří!'
To ale nevedlo vůbec k ničemu. A kdo se snaží stále o totéž, ten dostane vždy stejný výsledek. Říká to Albert Einstein i moje matka, která studovala psychologii. Takže teď poprvé volím jinou strategii.
"Nedotýkej se mě, nedotýkej se mě!", křičím hystericky, nechám kolo spadnout na zem a výhružně na muže zvedám prst. "Ty vole, ty..." „… Kreténe!" zakřičí stařec, zavrtí hlavou a vážně se na mě podívá.
Krátce nato zmizel za rohem.
Hněv na generaci, která nic neřeší
Takhle to dál nejde, přemýšlím a myslím na situaci, kterou jsem zažil včera v pekárně. Krátce:
U pokladny stojí vyzáblá stařena s bochníkem chleba a křičí na dvacetiletého prodavače, který jí neustále vysvětluje, že chleba krájet nesmí. "Je to tvrdé jako kámen a stojí to 7 eur, to je 14 marek," chvástá se. "A pak nechtějí dělat nic. Není divu, že s vaší generací, co nic neřeší, jde všechno do kanálu!"
Pravděpodobně jsou to myšlenky na její slabé ruce, které ji obměkčují ve tváři a nutí ji dívat se na chléb stejně zoufale jako moje babička, když se mě ptá, proč její navigační systém v mobilu neumí německy. "Můžete to zlevnit ze 7 eur! Nebo se musíš zeptat strýčka Google?"
Žena pokračuje v řečnění k nevinnému dvacetiletému mladíkovi nejméně pět minut, dokud nakonec šéf obchodu nevstane od jednoho ze stolů a nenaporcuje její chléb na plátky s tím, že zde dělá výjimku.
Během vteřiny se nálada změní v čistou harmonii. Stařena najednou vzrušeně našlapuje po špičkách jako malá holčička vedle muže na místě, poplácá ho po rameni a nadšeně odchází z obchodu. "Mějte se krásně!"
Největší obavy Němců
Dělám si starosti o toho starého muže, který mě nazval kreténem. No, možná ta pekárna byla o něčem jiném. Stařena byla opravdu stará a nerozřezaný chléb jí v rukou připadal jako pytel cementu.
Nedávno zveřejněná studie společnosti R+V Versicherung navíc ukázala, že od roku 2022 je strach z rostoucích nákladů na potraviny na prvním místě mezi obavami Němců.
Pokud se podíváte na věčný žebříček německých obav od roku 1992, strach z inflace je na vrcholu seznamu s patnácti prvními místy. Takže možná chléb za sedm eur starou ženu nastartoval ještě víc.
Staří lidé jsou v naší rychlé době často zahlceni – nespoutaným kapitalismem a mladými lidmi, jako jsem já, kteří s očima upřenýma na mobilní telefony jsou vždy na pokraji přejetí starých mužů.
Existuje tedy mnoho důvodů, proč mohou mít lidé tenkou kůži. Ospravedlňuje to však urážky, které postihují ty mladší, kteří dnes také patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti?
Stařena dosáhla svého, i když byla naprosto hrubá na mladého prodavače, který nemohl nic dělat se svými servisními předpisy ani s cenou chleba. Kdyby ten den nedostala chleba, možná by byla nucena přehodnotit své chování a být v budoucnu trochu přátelštější, nebo se alespoň zdržet urážek, pokud očekává laskavost, myslím. Nebo by za trest hlasovala pro AfD.
Kdy je nepřátelství vhodné?
Možná, že ustupování před věkem je jedním z dogmat mého mládí v letech Merkelové, které je třeba stejně jako myšlenku bezvýhradného pacifismu a odmítnutí Bundeswehru přehodnotit coby údajně morálně bezúhonný postoj.
Musím snad přestat být přátelský, když staří lidé zůstávají zlí?
V aktuálním časopise Philosophy Magazine se píše, že jak kapitalisté, tak komunisté pochybují o účinnosti laskavosti. Ti první proto, že podle jejich názoru to není laskavé slovo nebo úsměv, ale neviditelná ruka trhu, která proměňuje úspěch ve štěstí, zatímco druzí věří, že laskavost zabraňuje revoluci. Žitá přátelskost by zároveň podporovala prožitek štěstí – něco, co má vliv na přátelského člověka.
Nepřátelství nemusí být skutečným stavem věcí v naší společnosti, protože přátelství je ctnost, kterou lze neustále praktikovat jako nástroj nebo sport. Takže možná vůbec nejde o to se vzdát – pokud se chcete chránit před frustrací ze starého nebo staré před nimi samotnými, pak je možná jedinou cestou laskavost.
Následuji starého muže a postavím se před něj na silnici.
"Promiň, já..."
"Mladí lidé jsou jen na svých mobilních telefonech," odsekne a pak se na chvíli odmlčí. "Kdysi jsem byl stejně naštvaný jako vy... ale..."
"Tehdy neměli mobilní telefon!"
"Ne, a to bylo dobře! Můžeš mi věřit!"
Ano, přesně tak, a o tom vám povím později v mém Insta příběhu, myslím.
"Podívejte, přesně takhle spolu musíme mluvit," říká muž.
Myslím, že vidím slzu na jeho tváři, když mi položí ruku na rameno. Ale protože to není film, ale Německo na podzim, prostě si podáme ruce." Takže...", říkám. "Ano, nashledanou," odpoví muž.
Obejmu svého dalšího naštvaného důchodce, pomyslím si cestou domů.
Venku je v tomto ročním období až příliš rychle nepříjemně, takže to musíte kompenzovat teplem.
Zdroj v němčině: ZDE
