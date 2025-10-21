Babiš je na dovolené a dává tak najevo, jak důležité je jednání o programu nové vlády
21. 10. 2025 / Boris Cvek
Význam programové shody vystihuje fakt, že Babiš, majitel Hnutí ANO, je na dovolené. Přitom dělení postů ve vládě domlouval za ANO jen on sám osobně. Vůbec není vyloučeno, že ti trpaslíci, kteří dnes domlouvají program, něco dohodnou, oznámí to veřejně, a Babiš to pak smete. To je ale jedno. Úplně jedno. Skutečně důležité jsou posty a dělení moci. A tam není teď co řešit. Nejprve se musí v listopadu sejít a hlavně ustavit nová Sněmovna.
Ustavení Sněmovny znamená, že se bude demonstrovat, kdo má většinu, a to tím, že většina navolí orgány Sněmovny, zejména její vedení. Bude-li Babiš schopen garantovat svým vlivem tuto většinu, je program jen cár papíru. Stejně tak odhodlání prezidenta nějak tvarovat novou vládu bude vydáno napospas sněmovní většina, jejíž legitimita čerstvě po volbách bude obrovská. Tedy nejprve se Okamura musí stát šéfem Sněmovny atd. Pak se to rozjede. To bude úplně jiná hra. Dnes se Babiš může v klidu válet na písečné pláži na slunci a smát se a smát se.
