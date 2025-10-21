Babiš je na dovolené a dává tak najevo, jak důležité je jednání o programu nové vlády

21. 10. 2025 / Boris Cvek

Boris Šťastný si včera na Českém rozhlasu Plus / Radiožurnálu v pořadu Kulatý stůl (po 18. hodině) pochvaloval, jak vyjednávání o programu nové vlády jdou svižně dopředu, přesně podle plánu. Během týdne by mělo být hotovo. Je to v příkrém rozporu se všeobecným očekáváním, že neslučitelné programy ANO a motoristů (Šťastný je součástí vyjednávání o společném programu za motoristy) povedou k obtížím při jednání o nové vládě.

Význam programové shody vystihuje fakt, že Babiš, majitel Hnutí ANO, je na dovolené. Přitom dělení postů ve vládě domlouval za ANO jen on sám osobně. Vůbec není vyloučeno, že ti trpaslíci, kteří dnes domlouvají program, něco dohodnou, oznámí to veřejně, a Babiš to pak smete. To je ale jedno. Úplně jedno. Skutečně důležité jsou posty a dělení moci. A tam není teď co řešit. Nejprve se musí v listopadu sejít a hlavně ustavit nová Sněmovna.

Ustavení Sněmovny znamená, že se bude demonstrovat, kdo má většinu, a to tím, že většina navolí orgány Sněmovny, zejména její vedení. Bude-li Babiš schopen garantovat svým vlivem tuto většinu, je program jen cár papíru. Stejně tak odhodlání prezidenta nějak tvarovat novou vládu bude vydáno napospas sněmovní většina, jejíž legitimita čerstvě po volbách bude obrovská. Tedy nejprve se Okamura musí stát šéfem Sněmovny atd. Pak se to rozjede. To bude úplně jiná hra. Dnes se Babiš může v klidu válet na písečné pláži na slunci a smát se a smát se.

