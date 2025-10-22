Dovoz dřeva do EU souvisí s odlesňováním na indonéském Borneu
EU minulý měsíc uvedla, že bude usilovat o nový roční odklad rozsáhlých pravidel proti odlesňování známých jako Nařízení Evropské unie o odlesňování (EUDR), legislativy, kterou vítaly zelené skupiny, ale kterou napadali obchodní partneři, včetně Spojených států a Indonésie.
Zpráva, kterou zveřejnily Earthsight a Auriga Nusantara, sledovala největší indonéské odběratele dřeva pocházejícího z odlesňování na Borneu a ukázala, že všichni dodávají zboží klientům v Evropě s vysokým rizikem, že tyto dovozy pocházejí z mýcení lesů.
"Tato zpráva ukazuje, proč je nařízení EUDR v evropském dřevařském průmyslu naléhavě potřebné: zajistit, aby kupující měli důvěru v to, odkud jejich dřevo pochází; aby zastavilo tok odlesňovaného dřeva do Evropy; a aby ukončilo evropskou spoluvinu na ničení tropických pralesů," uvedly nevládní organizace.
"Slouží také jako naléhavá výzva k akci pro všechny společnosti dovážející dřevařské výrobky z Indonésie do EU: tyto firmy musí pečlivě prozkoumat své dodavatelské řetězce a eliminovat riziko, že jejich dovoz může být kontaminován dřevem z odlesňování."
Evropskými zákazníky indonéských společností zpracovávajících dřevo z odlesňování byly především nizozemské, belgické a německé firmy, které v roce 2024 objednaly více než 23 000 metrů krychlových dřevěných výrobků, jako jsou zahradní terasy a hotové překližky z Indonésie.
Společnosti jmenované ve zprávě – Dekker Hout, International Plywood BV, Seiton BV, Kurz KG, Fepco International a Impan GmbH – na žádosti AFP o komentář neodpověděly.
Indonésie má jednu z nejvyšších měr odlesňování na světě spojenou s těžbou, zemědělstvím a těžbou dřeva a je obviňována z toho, že umožňuje firmám působit na Borneu s malým dohledem.
Ostrov Borneo má jednu z největších ploch deštného pralesa na světě. V něm naleznete orangutany, opice dlouhonosé, levharty obláčkové, makaky prasečí, kaloně a nejmenší nosorožce na planetě.
Ekologické skupiny reagovaly rozzlobeně na vyhlídku na odložení návrhu zákona EU, který měl od konce roku 2025 zakázat dovoz produktů, které způsobují odlesňování.
Evropská komise však uvedla, že logistická infrastruktura pro implementaci zákona – již jednou odložená o rok – ještě není připravena.
Zdroj v angličtině: ZDE
