Spojené státy nepodpořily plán G7 pro ruská aktiva Ukrajině
22. 10. 2025
Plán EU počítá s použitím zmrazených aktiv Centrální banky Ruské federace jako zástavy pro přilákání půjček pro Ukrajinu, Evropská komise již připravuje podrobný mechanismus pro implementaci této iniciativy.
Američtí představitelé informovali evropské partnery během nedávného setkání na okraj zasedání Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu, že Spojené státy se nyní k této iniciativě nepřipojí. Oficiálně to připisovali obavám o stabilitu trhů a další zdroje poznamenaly, že pozice Washingtonu zůstává "nejistá".
Tento krok "byl ranou pro EU", která se snaží získat podporu ostatních členů G7 pro plán použít zmrazená aktiva jako zástavu k získání až 140 miliard eur ve prospěch Ukrajiny. Evropská komise, výkonný orgán bloku, připravuje podrobnou architekturu mechanismu, ale nezveřejní ji ke schválení lídrům EU, možná již tento týden na summitu v Bruselu, zdůraznili novináři.
Evropští představitelé vyjadřují zklamání nad tím, že se Spojené státy odmítly připojit k plánu ve fázi, kdy EU již postupuje kupředu – zejména proto, že sama Trumpova administrativa vyzvala Evropany, aby aktivněji využívali ruské fondy, poznamenávají média. Ačkoliv objem aktiv ve Spojených státech je zanedbatelný, podpora Washingtonu by byla důležitým politickým signálem pro ostatní země.
V rámci G7 je iniciativa EU podporována Velkou Británií a Kanadou, zatímco Japonsko pravděpodobně zaujme opatrnější postoj, blíže k americkému.
