Arménské ministerstvo zahraničí: Země může v listopadu požádat o členství v EU

20. 10. 2025

Arménie může požádat o členství v Evropské unii již v listopadu, uvedl to ministr zahraničí Ararat Mirzojan v rozhovoru pro Deutsche Welle. "Možná příští měsíc, nebo možná příští rok... Ale jak jsem již řekl, je to naše oficiální politika," řekl Mirzojan a zdůraznil strategický kurz Jerevanu směrem k evropské integraci.

Arménský ministr zahraničí se také vyjádřil k vyhlídkám na bezvízový režim s EU a poukázal na to, že proces by mohl trvat jeden až dva roky. Jednání o vízové liberalizaci byla zahájena v září 2024 po rozhodnutí Bruselu rozšířit spolupráci s Arménií. Evropská unie poté vyjádřila připravenost zrušit víza pro krátkodobé cesty za předpokladu, že Jerevan provede významné reformy v oblasti ochrany hranic, migrace a boje proti korupci.

V dubnu 2025 podepsal arménský prezident Vahagn Chačaturjan zákon schválený parlamentem o záměru země vstoupit do Evropské unie. Na konci srpna premiér Nikol Pašinjan připustil možnost vystoupení Arménie z Euroasijské ekonomické unie (EAEU) ve světle směřování k evropské integraci. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov již dříve oznámil neslučitelnost členství v EU a EAEU.

V červnu šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas ocenila závazek arménské vlády k demokratickým reformám a oznámila, že EU je připravena prohloubit partnerství s republikou "ve všech oblastech", včetně obrany a bezpečnosti.

