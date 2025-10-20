Arménské ministerstvo zahraničí: Země může v listopadu požádat o členství v EU
Arménský ministr zahraničí se také vyjádřil k vyhlídkám na bezvízový režim s EU a poukázal na to, že proces by mohl trvat jeden až dva roky. Jednání o vízové liberalizaci byla zahájena v září 2024 po rozhodnutí Bruselu rozšířit spolupráci s Arménií. Evropská unie poté vyjádřila připravenost zrušit víza pro krátkodobé cesty za předpokladu, že Jerevan provede významné reformy v oblasti ochrany hranic, migrace a boje proti korupci.
V dubnu 2025 podepsal arménský prezident Vahagn Chačaturjan zákon schválený parlamentem o záměru země vstoupit do Evropské unie. Na konci srpna premiér Nikol Pašinjan připustil možnost vystoupení Arménie z Euroasijské ekonomické unie (EAEU) ve světle směřování k evropské integraci. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov již dříve oznámil neslučitelnost členství v EU a EAEU.
V červnu šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas ocenila závazek arménské vlády k demokratickým reformám a oznámila, že EU je připravena prohloubit partnerství s republikou "ve všech oblastech", včetně obrany a bezpečnosti.
Zdroj v ruštině: ZDE
