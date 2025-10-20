Proč se čínské holubice mýlí
20. 10. 2025
Čínské ministerstvo obchodu minulý týden oznámilo dalekosáhlé kontroly vývozu lithiových baterií, produktů, které využívají čínské materiály vzácných zemin, a souvisejících technologií.
Kontroly vývozu, které prezident Trump charakterizoval jako "poněkud zlověstný a nepřátelský krok", jsou nejnovější připomínkou toho, že USA prostřednictvím ekonomické závislosti na komunistickém protivníkovi financují své vlastní zničení.
Mnoho amerických podnikatelských elit tuto skutečnost vytrvale popírá. Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang v nedávném rozhovoru uvedl, že i když někteří Američané nosí nálepku "čínský jestřáb" jako odznak cti, ve skutečnosti je to "odznak hanby". Budoucnost, říká Huang, "nemusí být my nebo oni. Mohlo by to být my a oni."
To je hezký pocit, ale vůdci Komunistické strany Číny tomu nevěří. Často konejšivě hovoří o "pokojném vzestupu" své země. Historie a činy strany však vyprávějí jiný příběh. Strana je ovlivněna čínskou občanskou válkou a mnohem dřívějším obdobím Válčících států a věří, že stabilita pochází z kontroly. Toto přesvědčení vysvětluje nemilosrdné snahy o konsolidaci moci. Komunistická strana věří, že Čína a USA jsou uvězněny ve "velkém boji" o nadvládu. V tomto světonázoru nestačí, aby Čína stoupala – USA musí padnout.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
