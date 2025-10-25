Izrael blokuje přechody do Gazy navzdory příměří; 1,5 milionu lidí potřebuje pomoc
25. 10. 2025
Palestinci prohledávají trosky, aby našli to, co zbylo z jejich domovů – a svých blízkých
Vzhledem k současnému nedostatku vhodného vybavení k odklízení trosek se mnoho Palestinců uchyluje k prohledávání toho, co zbylo z jejich majetku, holýma rukama. Mahmud Abu Nabhan dosud našel sedm členů své rodiny v troskách jejich domu.
Pokračuje v pátrání po své ženě a dětech.
„Toto je náš domov. Izraelci ho bez varování zničili. Bombardovali dům nad hlavami rodiny,“ řekl.
„Shodili rakety a střely a oni nemohli ven. Nevinné děti a ženy – všichni jsou tady pod troskami.“
UNRWA bije na poplach kvůli blížící se zimě pro Palestince v Gaze
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky říká, že vysídlení lidé v pásmu Gazy zoufale potřebují přístřeší a zásoby, protože zima je jen pár týdnů daleko.
Zima v Levantě je charakteristická chladnými teplotami a silnými bouřkami, které často trvají několik dní.
„Materiál na stavbu přístřeší a zimní zásoby pro vysídlené rodiny jsou uloženy ve skladech UNRWA v Jordánsku a Egyptě, ale není k nim povolen přístup,“ uvedla agentura v příspěvku na X.
Izraelská vláda odmítá umožnit plný přístup humanitárním organizacím, které se snaží poskytnout pomoc Palestincům, a také zakázala UNRWA účastnit se jakýchkoli humanitárních akcí.
Předběžná analýza zveřejněná Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) v srpnu varovala, že trosky představují vážné zdravotní riziko pro vystavené obyvatelstvo.
Agentura OSN naznačuje, že nejméně 4,9 milionu tun trosek by mohlo být kontaminováno azbestem ze starých budov, zejména v blízkosti uprchlických táborů, jako jsou ty v Jabalii na severu, Nuseiratu a Maghazi ve středu a Rafahu a Khan Younisu na jihu.
UNEP také uvádí, že nejméně 2,9 milionu tun trosek může být kontaminováno „nebezpečným odpadem ze známých průmyslových lokalit“.
Zdravotnický úředník v Gaze říká, že zdravotnické systémy jsou stále v žalostném stavu
Ředitel organizace Medical Relief v Gaze, Muhammad Abu Afesh, řekl, že „utrpení pokračuje“ ve zdravotnických centrech v Gaze, i poté, co izraelské bomby přestaly padat.
„Primární zdravotní služby zůstávají kvůli pokračujícímu nedostatku zdrojů nestabilní. Mobilní kliniky a polní nemocnice jsou pro obyvatelstvo pásma Gazy naléhavou nutností,“ řekl.
Izrael i nadále zdržuje a blokuje dodávky pomoci slíbené v dohodě o příměří, nyní již více než dva týdny po jejím zavedení 10. října.
„Máme velkou naději, že bude dovezeno potřebné vybavení a situace se zlepší,“ řekl Abu Afesh.
„Každý den se dívám na svůj dům a cítím smutek.“
Téměř dva týdny po uzavření příměří čelí obyvatelé města Gaza rostoucí nejistotě ohledně toho, kdy začne rozsáhlá rekonstrukce.
Kamal al-Yazji, obyvatel města Gaza, řekl agentuře Associated Press, že v jeho třípatrové obytné budově kdysi bydlelo 13 rodin, ale nyní z ní nic nezbylo.
Jeho rodina je nucena žít v provizorním stanu – její lůžka jsou sestavena z opotřebovaných matrací a přikrývek, o které museli žebrat.
„Každý den se dívám na svůj dům a cítím smutek, ale co mohu dělat?“ řekl al-Yazji, když seděl před svým stanem poblíž zničeného domu a zapaloval kousek houby, aby si uvařil kávu.
Rodina nyní žije poblíž rybníka Sheikh Radwan v severozápadní části města Gaza, který kdysi sloužil jako nádrž na dešťovou vodu, ale během války byl silně znečištěn.
Al-Yazji se obává, že pokud během období dešťů stoupne hladina vody, mohla by se vylít a zaplavit okolní stany.
Dodává, že jeho rodina bojuje s komáry a divokými psy, kteří přicházejí do jejich stanu.
Co řekl Marco Rubio o procesu příměří během své návštěvy Izraele?
Vysoký diplomat Spojených států Marco Rubio byl včera v Izraeli, kde navázal na návštěvy řady vysokých amerických úředníků, kteří do země přijeli dohlížet na proces příměří. Zde jsou hlavní body jeho prohlášení z návštěvy:
Gaza čelí měsíčnímu úklidu pod 61 miliony tun trosek
Po dvou letech války je Gaza podle údajů OSN analyzovaných agenturou AFP pohřbena pod více než 61 miliony tun trosek a tři čtvrtiny budov byly zničeny.
K 8. červenci 2025 izraelská armáda poškodila nebo zničila téměř 193 000 budov v hustě osídleném území, což představuje asi 78 procent stávajících staveb před začátkem konfliktu 7. října 2023, podle satelitní analýzy programu UNOSAT Organizace spojených národů.
Na základě vyhodnocení snímků z 22. a 23. září z města Gaza odhadla agentura OSN, že ještě vyšší podíl – 83 procent – budov tam byl poškozen nebo zničen.
Celkových 61,5 milionu tun trosek je téměř 170krát více než váha newyorské Empire State Building a odpovídá více než 169 kilogramům trosek na každý čtvereční metr malého území Gazy.
Podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) vznikly téměř dvě třetiny trosek během prvních pěti měsíců války.
Ničení budov se také zrychlilo v měsících před současným příměřím.
Izrael zatkla 3 osoby na okupovaném Západním břehu
Agentura Wafa informuje, že izraelské síly zatkly tři osoby z provincie Tulkarem na okupovaném Západním břehu.
Muhammad Abdul Rahim Ajouli a Muhammad Wasfi Harsha byli zatčeni ve městě Qaffin po razii v jejich domech a Maazuz Jaroun byl zatčen ve svém domě v Shuweika.
Představitel Hamásu kritizuje „drsné“ výroky Smotriche o Saúdské Arábii
Izzat al-Risheq, člen politického úřadu Hamásu, odsoudil izraelského ministra financí Bezalela Smotricha za jeho výroky, že Saúdská Arábie by měla „pokračovat v jízdě na velbloudech“, pokud požaduje palestinský stát jako podmínku pro normalizaci vztahů s Izraelem.
V prohlášení na Telegramu Risheq uvedl, že Smotrichovy „drsné a zavrženíhodné výroky proti Saúdské Arábii nejsou jen přeřeknutím“.
Dodal, že „tento rasistický pohled používá sionistické hnutí od svého vzniku k nahlížení na všechny Araby a muslimy“.
Smotrich řekl: „Pokud nám Saúdská Arábie řekne ‚normalizace výměnou za palestinský stát‘, přátelé – ne, děkujeme.
„Pokračujte v jízdě na velbloudech v poušti v Saúdské Arábii a my budeme pokračovat v rozvoji ekonomiky, společnosti a státu a ve velkých věcech, které umíme dělat,“ dodal Smotrich na konferenci pořádané institutem Zomet a deníkem Makor Rishon v pátek.
Později se za své výroky omluvil.
Diskuse