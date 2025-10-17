Kdy dosáhne lidský mozek vrcholu? Vědci dali nečekanou odpověď
17. 10. 2025
Výzkumníci analyzovali 16 psychologických rysů, včetně kognitivních schopností a osobnostních rysů "velké pětky": extraverze, emoční stabilita, svědomitost, otevřenost novým zkušenostem a přátelskost. Vědci systematizovali data z rozsáhlých studií, aby sledovali trajektorii každého znaku v průběhu života.
Výsledky byly neočekávané. Přestože rychlost myšlení a schopnost pamatovat si začíná po 25. roce věku klesat, mnoho dalších ukazatelů se vyvíjí po celá desetiletí. Svědomitost vrcholí přibližně v 65 letech, emoční stabilita v 75 letech.
Morální úsudek a schopnost odolávat kognitivním předsudkům – mentálním pastem, které vedou k iracionálním rozhodnutím – se mohou zlepšit i ve věku 70-80 let.
Spojením všech 16 dimenzí do jediného váženého indexu vědci vytvořili jasný vzorec: vrchol obecného psychologického fungování nastává mezi 55. a 60. rokem života. Znatelný pokles začíná až po 65. roce věku a stává se výraznějším po 75.
Podle výzkumníků snížení rychlosti zpracování informací více než kompenzuje nárůst zkušeností, emoční zralosti a schopnosti činit informovaný úsudek – vlastnosti, které jsou rozhodující pro přijímání obtížných rozhodnutí.
Autoři poznamenávají, že tato zjištění vysvětlují, proč nejvyšší vedoucí pozice v podnikání, politice a veřejném životě často zastávají lidé tohoto věkového rozmezí. Výsledky zpochybňují rozšířenou praxi povinného odchodu do důchodu ve společnosti, která je založena pouze na věku, a nikoli na skutečných schopnostech člověka.
Zdroj v angličtině: ZDE
