Putin a Orbán v Budapešti Trumpovi poděkují za to, že vojenská pomoc Spojených států (a Evropy) klesla o polovinu
17. 10. 2025 / Boris Cvek
Má ještě smysl obtěžovat čtenáře s tím, že Trump zase obrátil? Mediálně se zdálo, že chce dát Ukrajině mimořádně silné zbraně pro útoky do ruského vnitrozemí. Zavolal si ale s Putinem a všechno je jinak. Mají se sejít v Budapešti. Trump by mu mohl za pokračující vraždění zase zatleskat jako na Aljašce.
Jaká byla vlastně poslední verze Trumpových blábolů? Osmého října uplynuly dva měsíce od vypršení ultimáta, která dal tak rázně Rusku a které sledoval celý svět. Pak zatleskal Putinovi na červeném koberci na Aljašce, pak strašil tvrdými sankcemi, aby to uzavřel tím, že pokud by Evropa chtěla, Ukrajina může dobýt všechno zpět, ba více.
Reálný výsledek? Podle respektovaného kielského institutu během léta klesla vojenská pomoc Ukrajině jak ze strany USA, tak Evropy zhruba o polovinu, dokonce v případě Evropy je to více než v případě USA. Putin určitě Trumpovi poděkuje. Tento trend by ruský diktátor potřeboval udržet. Na jaře 2026 by pak vojenská pomoc Ukrajině byla téměř nulová.
Zdroj: https://kyivindependent.com/military-aid-to-ukraine-declines-sharply-in-recent-months-report-finds/
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #0563c1; text-decoration: underline }
Diskuse