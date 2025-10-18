Jak ze hry Václava Havla
18. 10. 2025
čas čtení 2 minuty
Píše Dan Přibáň:
Dopis filmařů na podporu Izraele, jenž ukazuje diametrálně odlišný postoj od světových filmařů, kteří se staví za podporu Palestiny a univerzální lidská práva, mě přivedl k takové smutné úvaze. Ve všech demokratických svobodných zemích existuje velká skupina lidí, která bojuje, či alespoň oceňuje boj, za univerzální lidská práva.
A pak je tady Česko.
Země, kde je schopna velká část populace lidská práva účelově popírat a odpírat, na základě toho, čí práva to jsou. Zajímalo by mě, zda je ještě jiná svobodná demokratická zem, kde za nedělitelná lidská práva bojuje naprostá menšina společnosti za ostrakizace naprostou většinou, která se v oné ostrakizaci ve dvou skupinách střídá. Přičemž jedna z těch skupin se u toho ohání Václavem Havlem.
Je to jak ze hry od Václava Havla.
Mnoho lidí stále tápe v tom, kdo je viníkem situace v Palestině. Hovoří o tom, že za to mohou obě strany, že za to může Hamás, že je to složité...
Přitom zde máme dokonalou kontrolní skupinu jménem Západní břeh Jordánu, jednu z Izraelem okupovaných částí státu Palestina.
Na Západním břehu není Hamás, ze západního břehu nikdo na Izrael neútočí.
Přesto zde od 7. října 2023 do 17. října 2025 zavraždil Izrael 1001 lidí, z toho každé páté bylo dítě.
Izrael na Západním břehu terorizuje civilisty, krade jejich domy, krade jejich půdu, ničí jejich stromy, bourá jejich školy, zavírá lidi bez soudu. Proč? Protože je to okupant. A to je důvod situace v Palestině, izraelská okupace a teror proti Palestincům, který trvá už desítky let. Viníkem situace v Palestině je Izrael. Není to složité.
Arabista Prokop Singer:
Je až neuvěřitelné, jak tito starší muži (od Hřebejka, přes Trojana az po Mitrofanova) nerozumí dnešnímu světu. Dokáží jen kolem sebe kopat (převážně pokud jsou nablízku studenti nebo akademici). Screenshot je jedna z řady velmi hloupých reakcí ze zakonzervovaného světa. pic.twitter.com/zc0lUkNkSM— Prokop Singer (@prokki) October 18, 2025
Nedávný post @JanLipavsky o Izraeli jako štítu před islámským terorem (přestože Írán, Hamás i Hizballáh ani Západ ohrožovat nechtějí) pouze navazuje na báchorky, kterými se oháněli islamofobové (včetně Konvičky), pro které byl Izrael "poslední baštou před islámskými hordami".— Prokop Singer (@prokki) October 16, 2025
Martina Navrátilová:
Evil assholes https://t.co/2AbXuRNCxr— Martina Navratilova (@Martina) October 16, 2025
461
Diskuse