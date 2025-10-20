Írán tvrdí, že již není vázán limity jaderné dohody
20. 10. 2025
Od této chvíle "jsou všechna ustanovení (dohody), včetně omezení íránského jaderného programu a souvisejících mechanismů, považována za ukončená," uvedlo íránské ministerstvo zahraničí v prohlášení.
Společný komplexní akční plán (JCPOA) z roku 2015, běžně známý jako íránská jaderná dohoda, omezil íránskou jadernou aktivitu, zásoby uranu a výzkumné úsilí výměnou za zmírnění sankcí.
Dohoda oficiálně vypršela v sobotu, 10 let po jejím přijetí Radou bezpečnosti OSN.
"Írán pevně vyjadřuje svůj závazek vůči diplomacii," uvedlo ministerstvo zahraničí.
JCPOA léta v ohrožení
V průběhu let západní mocnosti obviňovaly Írán z maření inspekcí OSN a obohacování uranu téměř na úroveň vhodnou pro zbraně.
Prezident Donald Trump odstoupil od dohody během svého prvního funkčního období v roce 2018.
Od té doby probíhaly mezi Íránem a západními mocnostmi rozhovory o oživení dohody, ale jednání se zastavila.
Írán pozastavil svou spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) poté, co Spojené státy a Izrael v červnu bombardovaly íránská jaderná zařízení.
V srpnu Británie, Francie a Německo společně oznámily Radě bezpečnosti OSN, že Írán významně porušuje jadernou dohodu, což vyvolalo obnovení pozastavených mezinárodních sankcí.
Tři evropské mocnosti poté oznámily, že obnoví diskuse zaměřené na nalezení "komplexní, trvalé a ověřitelné dohody".
Íránský ministr zahraničí Abbás Aragči však řekl, že Teherán "nevidí žádný důvod k vyjednávání" s Evropany, vzhledem k tomu, že spustili mechanismus snapback, aby automaticky znovu uvalili sankce.
