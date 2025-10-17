Turek pětkrát vylouhovaný
17. 10. 2025 / David Marenčák
Znáte versologii a stylometrii?
Jako asi většina z vás jsem o existenci tohoto podoboru lingvistiky donedávna neměl tušení. Čeho se to týká? Cituji z článku Petr Plecháč - analýzou Shakespeara k propagaci versologie:
Absolvent Univerzity Karlovy Petr Plecháč se stal světově známou osobností díky své analýze Shakespearova díla Jindřich VIII. Odborníci již delší dobu přijímali jako fakt, že spoluautorem hry byl dramatik John Fletcher, ale Plecháč ve své studii, využívající strojové učení, analyzoval vzorce frekvence slov a rytmů a poskytl touto analýzou další důkaz, že uvedená hra byla kolektivním dílem.
Pan doktor Plecháč v posledních dnech napsal na svůj Facebook tento status:
Dokážeme pomocí stylometrie rozpoznat nesmazané příspěvky Filipa Turka od příspěvků Tomia Okamury nebo Kateřiny Konečné? Jasně! Úplně bez problémů
Dokážeme pomocí stylometrie rozpoznat příspěvky Filipa Turka od příspěvků jeho stranického šéfa Petra Macinky? S přehledem!
Dokážeme pomocí stylometrie rozpoznat příspěvky Filipa Turka od příspěvků, které psali "kamarádi v hospodě"? Právě že vůbec! To, co koluje po internetech, je stylově podobnější některým vzorkům Turkových příspěvků, než jsou si oficiální Turkovy příspěvky navzájem.
(Pro fajnšmekry: z-skóry relativních četností 100 nejčetnějších znakových bigramů + 1000 nejčetnějších znakových trigramů + 2000 nejčetnějších znakových tetragramů; kosinová vzdálenost; shlukovací metoda: nejvzdálenější soused)
Vědecky je to jistě nesmírně zajímavé, ale je to připomínka jistého nárůstu budoucích totalitních praktik naší společnosti. Už dlouho platí, že cokoli může být zneužito, a jednou bude.
Pokud už máte nějakou (nejen) písemnou digitální stopu na internetu nebo vlastně kdekoli na počítači, svém či pracovním, tak už ani pomocí příslušných anonymizačních udělátek nemůžete nikdy psát nic, co by odporovalo aktuální moci a ohrožovalo zavedené pořádky. Prostřednictvím podobných nástrojů vás poznají a zničí nebo zavřou. A dost pochybuji, že příslušné silové složky takové nástroje už dávno nepoužívají. V kombinaci s pilováním schopností deep fake obsahu je to brutální koktejl. I kdyby vás oficiálně v rámci systému nakonec očistili, existuje spousta nařčení, které vám zruinují život dokonale a navždy už jen tím, že je někdo vypustí.
Režimy všech barev pobuřující „kydání hnoje“ nebo „pískání píšťalkou“, dnes známé jako investigativní žurnalistika se stane zase o kousek nebezpečnější, než už je nyní.
A ovšem, můžeme si jako obvykle nalhávat, že kdo tzv. nedělá nic špatného nebo je dostatečně konformní a lokajský, tomu nic nehrozí a nemusí ničeho bát. Ale takto obelhávat se může jen někdo hodně neinformovaný nebo zpropagandizovaný, a i ti to budou mít čím dál těžší. Huxleyovské utopení pravdy na očích veřejnosti v oceánu infotainmentu, banalit, kouřových clon a jiného vrtění psem sice dosud funguje, ale v probíhajícím zostřování projevů úpadku to přestává platit. Viz čím dál trapnější kanonáda textů na téma „sytí vysvětlují hladovým, že jsou ve skutečnosti přejezení“.
Nadto - obětním beránkem libovolné (dys)funkce tohoto systému se může stát doslova každý. Nejrůznější etnické, národnostní, identitářské a jiné menšiny nebudou stačit dlouho. Zítra to klidně mohou být zrzci. Velmi chudým či bez domova se můžeme stát každý raz dva a starým, a tedy chlebíček ujídajícím nenáviděným důchodcem se dřív či později stane naprosto každý.
