Jak podzim ovlivňuje vaše oči
20. 10. 2025
Suché oči? Na vině je počasí!
Všimli jste si někdy, že vám vaše oči trochu připadají... podrážděné, když se ochladí? Nejste sami! Podzim často přináší sušší vzduch, a to jak uvnitř, tak venku. Když začneme k udržení tepla používat ohřívače, vzduch v místnosti může být obzvláště suchý, což vede k příznakům suchého oka. Tento stav může způsobit nepohodlí, včetně svědění, pálení a pocitu písku v očích. V boji proti suchým očím pravidelně používejte umělé slzy a zůstaňte dobře hydratovaní. Zvažte spuštění zvlhčovače vzduchu ve vaší domácnosti nebo kanceláři, abyste přidali vlhkost do vzduchu.
Delší doba strávená u obrazovky
Jak se dny zkracují, máme tendenci trávit více času v pohodlí doma, často sledujeme své oblíbené pořady nebo procházíme sociální média. I když je to super lákavé, naše oči nemusí být příliš nadšené ze všeho toho času u obrazovky navíc. Ať už trávíte čas před obrazovkou déle v práci, ve škole nebo ve volném čase, dlouhodobé používání digitálních zařízení může namáhat vaše oči a vést k digitální únavě očí.
Chraňte si oči dodržováním pravidla 20-20-20: každých 20 minut si udělejte 20 sekundovou přestávku, abyste se podívali na něco vzdáleného 20 stop (zhruba 6 metrů).
Upozornění pro alergiky!
Myslíte si, že jaro je jedinou sezónou alergií? Zamyslete se znovu! Podzim přináší vlastní sadu viníků vyvolávajících kýchání, jako je ambrózie a plísně. Pro některé z nás to znamená zarudlé, svědivé a slzící oči. Pokud jste náchylní k podzimním alergiím, přijměte preventivní opatření tím, že se vyhnete známým alergenům a budete používat oční kapky pro alergiky ke zklidnění podrážděných očí.
Nižší vlhkost a vystavení větru
Malebné podzimní dny s listím vířícím ve vánku mohou být náročné pro naše oči. Vítr může způsobit, že se naše slzy rychleji odpaří, což vede k většímu vysušení.
Ochrana před UV zářením je stále důležitá
Nenechte se zmást nižšími teplotami – UV paprsky mohou na podzim stále poškodit vaše oči. Při pobytu venku vždy noste sluneční brýle s UV ochranou, zejména brzy ráno a pozdě odpoledne, kdy je slunce nízko na obloze.
Tipy pro podzimní péči o oči
- K přidání vlhkosti do vzduchu v místnosti použijte zvlhčovač vzduchu
- Zůstaňte hydratovaní pitím velkého množství vody po celý den
- Často měňte předmět, na nějž ostříte oči, zejména při používání digitálních zařízení
- Noste sluneční brýle na ochranu před větrem a UV zářením
- Vyvarujte se tření očí, pokud se objeví příznaky alergie
Zdroj v angličtině: ZDE
