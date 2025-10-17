Německo a Francie podepsaly smlouvu o systému včasného varování před raketami

17. 10. 2025

Německo a Francie podepsaly smlouvu o vývoji systému včasného varování zvaného "Odinovo oko", které by měla výrazně zlepšit schopnost Evropy odhalovat starty raket.

"Pro naši společnou obranu je kriticky důležité co nejdříve identifikovat a odrážet hrozby," řekl německý ministr obrany Boris Pistorius při slavnostním podpisu dohody s novou šéfkou francouzského ministerstva obrany Catherine Vautrin.

Podle něj je úkolem systému detekovat nepřátelské rakety v době startu.

Vývoj architektury systému je koordinován německou státní aerokosmickou společností OHB.

