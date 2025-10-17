Německo a Francie podepsaly smlouvu o systému včasného varování před raketami
17. 10. 2025
čas čtení < 1 minuta
"Pro naši společnou obranu je kriticky důležité co nejdříve identifikovat a odrážet hrozby," řekl německý ministr obrany Boris Pistorius při slavnostním podpisu dohody s novou šéfkou francouzského ministerstva obrany Catherine Vautrin.
Podle něj je úkolem systému detekovat nepřátelské rakety v době startu.
Vývoj architektury systému je koordinován německou státní aerokosmickou společností OHB.
Zdroj v ruštině: ZDE
359
Diskuse