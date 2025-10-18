Myslím, že došlo k nedorozumění. Britské listy nepodporují kolektivní vinu
18. 10. 2025 / Jan Čulík
Až dnes se ukázalo, že tento přístup neplatí pro všechny ohrožené skupiny. A z pohledu historie vlastně ani nepřekvapí, že tou vzácnou výjimkou jsou zase ti zpropadení židi: "Židé jsou něco extra, jejich násilnosti se nesmějí kritizovat a nesmí se proti nim zavést preventivní opatření, když hrozí, že se budou dopouštět násilností znovu?" [https://blisty.cz/art/129383-zide-nejsou-neco-extra]
Proboha, pánové Dolejší, Golgo, Kartousi, Cveku (nevím, kdo jak moc patří do "vnitřního kruhu"), to jako vážně? Vám nevadí být na jedné lodi s otevřeným antisemitou? Je snad třeba Britským listům(!) vysvětlovat, jako ony samy dosud trpělivě znovu a znovu vysvětlovaly svým čtenářům, nakolik klíčovým výdobytkem moderní civilizace je, že nejsou žádní "Židé" v tom smyslu, jak o nich teď mluví Jan Čulík? Že jsou jednotlivci, kteří se dopouštěli násilností, a proti nim je pochopitelně žádoucí zavádět preventivní opatření (zrovna ve fotbalovém prostředí jsou zákazy vstupu konkrétním chuligánům běžné), ale že ostatní lidé, třebas je s těmito násilníky i spojuje nějaký arbitrární rys jako barva kůže, národnost, víra, sociální postavení atd. atp., nejsou za jejich činy vůbec nijak zodpovědní? Takže je naprosto nepřijatelné (a navíc i naprosto absurdní, tedy ukazující na vážný morální a/nebo intelektuální defekt), pokud byl pachatel shodou okolností například černoch, volat po zavedení preventivních opatření proti černochům?
A to je na tom právě to nejhorší: samozřejmě žádné vysvětlování potřeba není, všichni vědí, jakým nesmyslem takové kolektivní viny jsou a v jaké zlo se mohou proměnit. Takže pokud přesto toto někdo napíše? Ne, opravdu to nemá jiné vysvětlení...
Dokonce bude ještě fňukat "nesmí se to holt kritizovat, protože by to byl antisemitismus", úplně, ale úplně stejným způsobem jako dnešní fašounci na internetu. Ano, Jene Čulíku, je to nechutný antisemitismus. Je to dno, stejně nepřijatelné jako třeba Turkovo schvalování pokusu o upálení dvouleté holčičky. A stejným způsobem to z člověka dělá sociální mrtvolu, vyděděnce z civilizované společnosti, nelze to vzít zpět, není pro to žádná použitelná výmluva.
Zbývá jedině otázka, jestli se zachrání aspoň Britské listy a/nebo zbytek redakce a stálých přispěvatelů, nebo jestli v té špíně a mrtvolném zápachu dobrovolně zůstanou a budou se tvářit, že o nic nejde, stejně jako se tváří třeba příznivci těch motoristů, aby nepřišli o svou někdejší ikonu...
Fanoušci Frankfurtu mají zakázán vstup na domácí zápasy Neapole. (2023)
Fanoušci Ajaxu mají zakázán vstup na domácí zápasy Marseille. (2023)
Fanoušci Varšavy mají zakázán vstup na základě rozhodnutí UEFA kvůli násilnostem ve Villa Parku. (2023)
Fanoušci Maccabi Tel Aviv mají zakázán vstup do Villa Parku = „antisemitismus“
Rangers fans banned from Celtic home games. (2023)— Dilly Hussain (@DillyHussain88) October 17, 2025
Frankfurt fans banned from Naples home games. (2023)
Ajax fans banned from Marseille home games.(2023)
Warsaw fans banned by UEFA for violence at Villa Park.(2023)
Maccabi Tel Aviv fans banned from Villa Park = “Antisemitism”
Fanoušci Maccabi nejsou zakázáni proto, že jsou židé. Jsou zakázáni proto, že jejich ultras jsou fašističtí hajzlové, kteří mají v nedávné historii zkušenosti s cestováním do zahraničí a vyvoláváním masových nepokojů, násilí a rasismu, takže představují riziko pro veřejnou bezpečnost i pro sebe samé. Je to tak jednoduché.
Maccabi fans are not banned because they’re Jewish. They’re banned because their ultras are fascist cunts who have a very recent history of going abroad and causing mass disorder, violence and racism so they post a public safety risk and a risk to themselves. It’s that simple.— Oisín (@OisinMul_) October 16, 2025
Celá záležitost kolem Maccabi Tel Aviv a Aston Villa by měla být případovou studií manipulativního využívání obvinění z antisemitismu. Ukázalo se, že rozhodnutí zakázat vstup fanouškům Maccabi Tel Aviv vycházelo z informací, které Evropská policejní síť poskytla policii West Midlands ohledně nebezpečí, které fanoušci Maccabi Tel Aviv představují. Z tohoto důvodu bylo vydáno označení „vysoké riziko“ kvůli násilným incidentům, ke kterým došlo jinde v Evropě a které spáchali fanoušci Maccabi Tel Aviv. Britská ministryně vnitra byla o tomto zákazu informována minulý týden. Vláda tedy měla celý týden na to, aby připravila komplexní a rozumné prohlášení/stanovisko ohledně tohoto zákazu. Místo toho se britští političtí představitelé vědomě a záměrně rozhodli podpořit zlovolný narativ a falešně tvrdit, že se jedná o případ antisemitismu, že židé ve Velké Británii nejsou v bezpečí a nemohou být dostatečně chráněni, pokud se účastní fotbalových zápasů. To vše podporuje narativ, že propalestinská činnost je nějakým způsobem bezprostřední a vážnou hrozbou pro židovské komunity a samotnou budoucnost židovského života ve Velké Británii. To zase podporuje islamofobní, antiarabský a antipalestinský rasismus a dehumanizující narativy o Palestincích a jejich příznivcích. Jaký chaos to všechno způsobilo, jen proto, že britská vláda nemá páteř a snaží se využít pocit nejistoty a zranitelnosti židů jako vhodného obětního beránka.
This whole Maccabi Tel Aviv - Aston Villa issue should be a case study in the manipulative use of allegations of antisemitism.— Gary Spedding (@GarySpedding) October 17, 2025
It turns out the decision to ban Maccabi Tel Aviv fans stemmed from intelligence shared by the European Policing Network to Westmidlands Police…
Jan Čulík:
Pane Petřino,
to je omyl. Možná je to moje chyba, že jsem to nenapsal dostatečně jasně. Tem článek není prosazováním kolektivní viny židů. Jde v něm o velkou skupinu fotbaĺových fanoušků, která prokazatelně páchá v různých částech Evropy agresivní a násilné činy.
Jak tam píšu, v posledních letech nejen Británie zakázala vstup na fotbalové zápasy násilným fanouškům z celé řady zemí či fotbalových klubů, například Polákům.. Nikdo si nestěžoval. Teď když jde o zákaz skupiny násilných židů, musí se to prý zrušit, protože to je antisemitismus.
Kdyby se při příležitosti fotbalu násilně chovala skupina muslimů nebo černochů, byla by také zakázána, a bylo by to zcela v pořádku. Nelze to interpretovat jako uplatňování kolektivní viny proti VŠEM černochům či muslimům. Zákaz vstupu do Británie není pro VŠECHNY izraelské občany, jen pro fanoušky zmíněného fotbalového klubu. Jak se to pozná? Úřady rozhodly, že se jim nebudou na zápas prodávat vstupenky.
Rozumíte? Ten článek není o VŠECH židech. Je o zákazu jedné skupiny
násilných židovských fotbalových fanoušků. To se prý nesmí udělat,
protože by to byl antisemitismus.
Kupodivu, když zakázali Poláky, nikdo si nestěžoval, že je to zákaz pro celý polský národ a že je to antipolonismus.
A ještě jednu snad zajímavou drobnost: Navzdory tomu, že britští vládnoucí politikové a mnozí poslanci či novináři zuří, že zákaz násilných židovských fotbalových fanoušků je antisemitismus, z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že britská veřejnost ten zákaz podporuje.
Britové mají tendenci zastávat názor , že zákaz vstupu fanoušků izraelského fotbalového klubu Maccabi Tel Aviv na zápas proti Aston Ville příští měsíc, který policie West Midlands klasifikovala jako „vysoce rizikový“, byl správným rozhodnutím.
Britons tend to think it was the right decision to ban fans of Israeli football club Maccabi Tel Aviv from attending a match against Aston Villa next month, a fixture classified by West Midlands Police of being 'high risk'— YouGov (@YouGov) October 17, 2025
Right decision: 42%
Wrong decision: 28% pic.twitter.com/9M3Mmeuc9g
Diskuse