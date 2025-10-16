Palestinské mrtvoly vrácené Izraelem vykazují známky mučení a popravy, sdělují lékaři
Téměř všichni měli zavázané oči a střelná zranění mezi očima, říká lékař z Násirovy nemocnice v Gaze
Mnoho z 90 těl Palestinců, která izraelské úřady vrátily do Gazy v rámci dohody o příměří, vykazovalo známky mučení a popravy, včetně zavázaných očí, spoutaných rukou a střelných zranění v hlavě, podle výpovědí lékařů.
V rámci příměří zprostředkovaného USA předal Hamas těla některých rukojmích, kteří zemřeli v průběhu války, a Izrael předal těla dvou skupin 45 Palestinců zabitých během bojů. Výměna byla provedena prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC).
Lékaři v Násirově nemocnici v jižním městě Khan Younis v Gaze, která přijala palestinská těla od ICRC, ve středu uvedli, že existují podstatné důkazy o bití a popravách bez soudu a že žádná z těl nebyla identifikovatelná.
„Téměř všichni měli zavázané oči, byli svázáni a měli střelné rány mezi očima. Téměř všichni byli popraveni,“ řekl Dr. Ahmed al-Farra, vedoucí pediatrického oddělení Násirovy nemocnice.
„Byly tam také jizvy a zbarvené skvrny na kůži, které svědčily o tom, že byli před zabitím zbiti. Byly tam také známky toho, že jejich těla byla po zabití zneužita.“
Farra dodal, že těla byla izraelskými úřady předána bez identifikace a nemocnice v Gaze, které byly během dvou let války těžce bombardovány, nemají prostředky k provedení DNA analýzy.
„Znají totožnost těchto těl, ale chtějí, aby rodiny těchto obětí trpěly ještě více,“ řekl lékař.
Vedení Násirovy nemocnice uvedlo, že těla, která byla uložena v chladničkách v Izraeli, byla vrácena s očíslovanými štítky, ale bez jmen. Lékaři uvedli, že požádali příbuzné pohřešovaných palestinských mužů o pomoc při identifikaci těl.
Izraelské obranné síly postoupily vyšetřování těchto obvinění izraelské vězeňské službě.
Mezinárodní trestní soud vyšetřuje obvinění z válečných zločinů obou stran v dvouleté válce v Gaze, včetně zabití 15 palestinských zdravotníků a záchranářů, jejichž těla byla v březnu nalezena v mělkém hrobě.
Vedení nemocnice uvedlo, že oběti v tomto případě měly svázané ruce a nohy a byly zastřeleny do hlavy.
Vrácení těl oběma stranami konfliktu se ukázalo jako hlavní překážka při provádění příměří, které vstoupilo v platnost o víkendu. Izrael oznámil, že zpomalí dodávky humanitární pomoci do Gazy kvůli zpoždění při předání 28 těl izraelských rukojmích, kteří byli pravděpodobně zabiti během války, a uvedl, že jedno z předaných těl nepatřilo mezi rukojmí.
Ve středu večer Hamás oznámil, že vrátil ostatky všech zemřelých rukojmí, ke kterým se mohl dostat, zatímco izraelská armáda potvrdila, že Červený kříž obdržel v Gaze další dvě těla.
