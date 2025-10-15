Írán pozastavuje spolupráci s MAAE na jaderném programu a rozhovory s E3

15. 10. 2025

Írán pozastavil spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) v rámci Káhirské dohody z 9. září 2025, uvedl v rozhovoru pro státní televizi šéf ministerstva zahraničních věcí Islámské republiky Abbás Aragči.

Podle něj tato dohoda "ztratila svou účinnost" po obnovení sankcí OSN 28. září. "V současné době je dohoda zmrazena a naše interakce s agenturou se provádí pouze v rámci zákona íránského parlamentu a prostřednictvím Nejvyšší rady národní bezpečnosti," řekl.

Dokument definoval záruky týkající se íránského mírového jaderného programu a stanovil plné připuštění inspekcí MAAE v zařízeních na obohacování uranu. Aragči dodal, že republika se může vrátit k provádění dohody, pokud obdrží "spravedlivé návrhy, které zaručují práva íránského lidu, a pokud bude určena role agentury v procesu dosažení řešení". Ministr zahraničí také řekl, že Teherán již "nevidí důvody" pro jednání s Velkou Británií, Německem a Francií, protože to byla "evropská trojka", která spustila mechanismus pro obnovení sankcí OSN pozastavených v rámci Společného komplexního akčního plánu (JCPOA) z roku 2015. Patří mezi ně embargo na dodávky zbraní Íránu, omezení jeho raketového programu a zmrazení aktiv v zahraničí.

Podle Aragčiho Evropa ztratila svou roli v jaderné otázce. Pokud jde o Spojené státy, zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff nedávno oznámil svou připravenost k jednání, ale poté se odmítl zapojit do multilaterálních diskusí za účasti Evropanů a generálního ředitele MAAE Rafaela Grossiho. "Důvod byl tento: trval na tom, abychom přijali jejich požadavky před zasedáním," řekl.

Dodal, že až dosud se situace dostala do slepé uličky, ale "to neznamená úplné odmítnutí jednání" se Spojenými státy: "Pokud bude předložen rozumný, vyvážený návrh založený na vzájemném respektu, který bude brát v úvahu zájmy íránského lidu z pozice rovnosti, bude to určitě zváženo."

Aragči zdůraznil, že Írán se nevzdá práva na obohacování uranu, zatímco republika je připravena pracovat na budování důvěry a transparentnosti, aby dokázala mírovou povahu svých jaderných aktivit, ale na oplátku by Spojené státy měly zrušit sankce a přestat "zaměňovat jednání s diktátem" svých preferencí.

Sankce proti Íránu byly poprvé uvaleny Radou bezpečnosti OSN v roce 2006 a byly několikrát zpřísněny. V roce 2015 Teherán souhlasil s omezením obohacování uranu, upuštěním od vývoje jaderných zbraní a umožněním inspektorům MAAE navštěvovat jaderná zařízení. V srpnu 2025 však Spojené království, Německo a Francie zahájily postup pro obnovení sankcí a obvinily Írán z "trvalého a závažného nedodržování jeho závazků" vyplývajících z dohody. Konkrétně odkazovaly na více než 60 zpráv MAAE za posledních šest let, které zaznamenaly porušení.

