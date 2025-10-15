Írán pozastavuje spolupráci s MAAE na jaderném programu a rozhovory s E3
15. 10. 2025
Podle něj tato dohoda "ztratila svou účinnost" po obnovení sankcí OSN 28. září. "V současné době je dohoda zmrazena a naše interakce s agenturou se provádí pouze v rámci zákona íránského parlamentu a prostřednictvím Nejvyšší rady národní bezpečnosti," řekl.
Dokument definoval záruky týkající se íránského mírového jaderného programu a stanovil plné připuštění inspekcí MAAE v zařízeních na obohacování uranu. Aragči dodal, že republika se může vrátit k provádění dohody, pokud obdrží "spravedlivé návrhy, které zaručují práva íránského lidu, a pokud bude určena role agentury v procesu dosažení řešení". Ministr zahraničí také řekl, že Teherán již "nevidí důvody" pro jednání s Velkou Británií, Německem a Francií, protože to byla "evropská trojka", která spustila mechanismus pro obnovení sankcí OSN pozastavených v rámci Společného komplexního akčního plánu (JCPOA) z roku 2015. Patří mezi ně embargo na dodávky zbraní Íránu, omezení jeho raketového programu a zmrazení aktiv v zahraničí.
Podle Aragčiho Evropa ztratila svou roli v jaderné otázce. Pokud jde o Spojené státy, zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff nedávno oznámil svou připravenost k jednání, ale poté se odmítl zapojit do multilaterálních diskusí za účasti Evropanů a generálního ředitele MAAE Rafaela Grossiho. "Důvod byl tento: trval na tom, abychom přijali jejich požadavky před zasedáním," řekl.
Dodal, že až dosud se situace dostala do slepé uličky, ale "to neznamená úplné odmítnutí jednání" se Spojenými státy: "Pokud bude předložen rozumný, vyvážený návrh založený na vzájemném respektu, který bude brát v úvahu zájmy íránského lidu z pozice rovnosti, bude to určitě zváženo."
Aragči zdůraznil, že Írán se nevzdá práva na obohacování uranu, zatímco republika je připravena pracovat na budování důvěry a transparentnosti, aby dokázala mírovou povahu svých jaderných aktivit, ale na oplátku by Spojené státy měly zrušit sankce a přestat "zaměňovat jednání s diktátem" svých preferencí.
Sankce proti Íránu byly poprvé uvaleny Radou bezpečnosti OSN v roce 2006 a byly několikrát zpřísněny. V roce 2015 Teherán souhlasil s omezením obohacování uranu, upuštěním od vývoje jaderných zbraní a umožněním inspektorům MAAE navštěvovat jaderná zařízení. V srpnu 2025 však Spojené království, Německo a Francie zahájily postup pro obnovení sankcí a obvinily Írán z "trvalého a závažného nedodržování jeho závazků" vyplývajících z dohody. Konkrétně odkazovaly na více než 60 zpráv MAAE za posledních šest let, které zaznamenaly porušení.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse