Co znamená objevení se "zelených mužíků" na hranicích Ruské federace a Estonska
15. 10. 2025
čas čtení
<
1 minuta
Objevení se "zelených mužíků" na hranicích Ruska a Estonska je přípravou Kremlu na informační a psychologický odrazový můstek pro možnou budoucí válku s NATO.
Podle analytiků vstoupila Ruská federace do fáze formování informačních a psychologických podmínek jako přípravné fáze před začátkem možné otevřené války.
Poprvé někdo pozoroval "zelené mužíky" operující v blízkosti státu NATO "jako součást Fáze 0 tažení," uvádí zpráva.
"Fáze 0" je počáteční fází příprav na větší úroveň války – zejména na potenciální ozbrojenou konfrontaci mezi Ruskem a NATO.
Odborníci se také domnívají, že Ruská federace zvyšuje výrobu tanků, pravděpodobně se připravuje na nový útok po válce na Ukrajině.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
209
Diskuse