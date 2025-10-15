Co znamená objevení se "zelených mužíků" na hranicích Ruské federace a Estonska

15. 10. 2025

Objevení se "zelených mužíků" na hranicích Ruska a Estonska je přípravou Kremlu na informační a psychologický odrazový můstek pro možnou budoucí válku s NATO.

Podle analytiků vstoupila Ruská federace do fáze formování informačních a psychologických podmínek jako přípravné fáze před začátkem možné otevřené války.

Poprvé někdo pozoroval "zelené mužíky" operující v blízkosti státu NATO "jako součást Fáze 0 tažení," uvádí zpráva.

"Fáze 0" je počáteční fází příprav na větší úroveň války – zejména na potenciální ozbrojenou konfrontaci mezi Ruskem a NATO.

Odborníci se také domnívají, že Ruská federace zvyšuje výrobu tanků, pravděpodobně se připravuje na nový útok po válce na Ukrajině.

