Německá rozvědka: Rusko může na Evropu zaútočit kdykoliv

"Čína může tlačit na Putina, aby zaútočil na Evropu"
15. 10. 2025Čína může vyprovokovat Rusko k útoku na Evropu, aby odvrátila pozornost NATO od indo-pacifického regionu a zmocnila se Tchaj-wanu, řekl generální tajemník aliance Mark Rutte.
15. 10. 2025
Podle něj jsou ruské akce zaměřeny na podkopání NATO, destabilizaci evropských demokracií, rozdělení společnosti a zastrašování veřejnosti.
"Rusko skrývá své záměry, ale ve skutečnosti se snaží otestovat naše hranice. V nejlepším případě je nyní v Evropě studený mír, který může být v každém okamžiku se promění v horkou konfrontaci kdekoli. Musíme se připravit na další eskalaci," řekl v pondělí ve Spolkovém sněmu.
Hybridní prostředky, které Rusko používá k dosažení tohoto cíle, se nyní staly všudypřítomnými a četnost incidentů je novou úrovní konfrontace, řekl. Podle Jaegera Rusko již považuje Západ za nepřítele a válčící stranu.
Od ledna do konce září zaznamenalo Německo 172 přestupků souvisejících s drony v leteckém provozu, ve srovnání se 129 a 121 ve stejném období v letech 2024 a 2023, uvádí Deutsche Flugsicherung (DFS), spolkový podnik zabývající se řízením letového provozu a letovými navigačními službami.
"Nemůžeme si dovolit nečinně sedět a věřit, že k případnému ruskému útoku dojde nejdříve v roce 2029. Už dnes jsme pod palbou," zdůraznil Jaeger.
Šéf BND prohlásil, že zdrženlivost a blahosklonnost jsou v Rusku vnímány jako slabost a je třeba z toho vyvodit správné závěry.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse