Pomozte dětem a mladým lidem v těžkých chvílích
14. 10. 2025
čas čtení 3 minuty
Milí dárci a podporovatelé Armády spásy,
domov není jen střecha nad hlavou. Je to pocit bezpečí, jistoty, že vás má někdo rád, i když se zrovna nedaří. Mnoho dětí tento pocit nezná. Zažívají hádky, samotu nebo bezmoc. A nejen proto jsme vytvořili kampaň Nenechme je do doto spadnout, která má za cíl pomáhat nejen dětem, ale i celým rodinám.
V Armádě spásy jim dáváme prostor znovu věřit, že svět může být laskavý. Naši pracovníci s dětmi mluví, naslouchají jim, pomáhají ve škole i v životě. Každé setkání může být začátkem nového příběhu.
Skutečné děti. Skutečné příběhy. Skutečná naděje.
Každé dítě, které k nám přichází, má svůj příběh – někdy smutný, jindy plný odvahy. Díky vám můžeme psát jejich nové kapitoly. Přečtěte si, jak vaše pomoc mění životy.
Díky vaší podpoře zůstávají otevřené dveře pro děti, které ztratily jistotu. I malý dar může znamenat jedno odpoledne bezpečí, rozhovor, který změní směr, nebo úsměv, který přinese naději.
Díky vaší podpoře zůstávají otevřené dveře pro děti, které ztratily jistotu. I malý dar může znamenat jedno odpoledne bezpečí, rozhovor, který změní směr, nebo úsměv, který přinese naději.
(ilustrační foto)
Když vytrvalost přinese radost – Eliščin příběh
Eliška je šestiletá dívka, která navštěvuje nízkoprahový klub Armády spásy od září 2023. Žije v sociálně vyloučené lokalitě a do klubu často dochází se svou starší sestrou. Společně hrají deskové hry, tvoří a vyrábějí, ale Eliška chodí i sama nebo s kamarádkami. Je aktivní, zapojuje se do řízených aktivit a v klubu navázala nové přátelské vztahy.
Když se dozvěděla o plánované talentové soutěži s výstavou v kostele, rozhodla se, že se zapojí. Nezůstalo ale jen u maleb – Eliška si předsevzala, že vytvoří 3D model letadla. Sama si nakreslila a vystřihla jednotlivé části, poté je nabarvila, ozdobila, a nakonec detailně domalovala fixou. Při slepování tavicí pistolí potřebovala podporu pracovníka, jinak pracovala zcela samostatně. Výroba jí trvala dva měsíce, ale nikdy nepolevila – pokaždé, když do klubu přišla, měla jasnou představu, že bude na letadle pokračovat.
„Eliška mě překvapila svou vytrvalostí. Ani jednou nepotřebovala pobídku, sama měla motivaci dokončit, co si předsevzala. To je na tak malé dítě obdivuhodné,“ říká Valerie Kováčová, pracovnice v sociálních službách Armády spásy.
Po dokončení letadla měla Eliška velkou radost. Řekla, že je na sebe pyšná, protože to nebyl jednoduchý výrobek, a přesto ho zvládla. Protože zbýval čas do výstavy, domluvily se s pracovnicí, že model vystaví v klubu, aby si Eliška mohla kdykoli připomenout, jak je důležité si jít za tím, co chceme dokázat.
Brzy nato se Eliška rozhodla, že chce na výstavu vytvořit i obrazy s vánoční a zimní tematikou. Nakreslila hned několik maleb ve formátu A4, dbala na preciznost a volila syté barvy, aby byly viditelné i z dálky.
Její výrobky se spolu s dalšími vystavily v kostele. O výsledcích rozhodovala porota a Eliška se se svým letadlem umístila na 3. místě – oceněno bylo deset míst. Navíc získala cenu ještě třikrát i za své další výrobky.
Každý váš dar znamená jedno bezpečné místo.
Každý váš dar znamená jedno bezpečné místo.
Děkujeme, že svou pomocí stojíte při dětech, které si vaši pomoc zaslouží.
327
Diskuse