Mluvčí Bílého domu o Trumpovi: lidumil přenášející hory silou vůle
10. 10. 2025 / Boris Cvek
Co si to ten Norský Nobelův výbor dovoluje dávat Nobelovu cenu za mír nějaké aktivistce, která bojuje za demokracii a lidská práva, že? Mluvčí Bílého domu to řekl jasně: Trump má srdce lidumila, ukončuje války, dává mír. Kdo je mu roven? Cituji: „Má srdce lidumila a nikdy nebude nikdo jako on, kdo by dokázal přenášet hory pouhou silou své vůle.“ Nikdy nikdo! Hory! Silou vůle! On je prostě světec. Ne světec!, řekla macecha Marfuše: on je Bůh!
Řekl a byl mír. Řekl Putinovi, přenesl hory, změnil svět a byl mír. Copak to nevidíte, jak teče krev na Ukrajině? To je mír. Lidumilný mír. Trump chtěl, pokynul, rozhodnul se. Budiž mír. A jeho duch byl nad vodami. Lidumilný duch. On tak miluje lidi, až to nutí k dojetí. Miluje Kima z KLDR, Lukašenka z Běloruska, miluje Orbána a Fica, Putinovi srdečně třásl rukou, toho miluje nejvíce. A taky čínského soudruha Si miluje! V Chicagu chce mír, a proto tam posílá ozbrojence. Strašně moc chce mír, a proto říká, že Ukrajina už mohla dobýt vše, co jí bylo vzato. Jen kdyby Evropa chtěla taky mír. A řekl a byl mír. Copak jste slepí? Otevřete oči! Všude, kam pokynul, je mír! Hory přenáší.
Nějaká lidská práva a demokracie? On umí přenášet hory. Strašně moc mu záleží na lásce. Proto nazývá den puče (6. ledna 2021) Dnem lásky. A proto připravuje další puč. Všechno to dělá plný lidumilné lásky. Chcete obejmout, chcete přenést hory, chcete mír? On pokyne a všechno bude. Všechno dokáže, pouhou vůlí. Jen pokyne a rozestoupí se vody. Chtěl a minula ho kulka. Chrání ho svatozář. Je vyvolený. Co je mu po nějakém Nobelově výboru? Hrnou se k němu chromí a on je uzdravuje, křísí mrtvé z hrobů, přenáší hory. Pouhou vůlí.
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-amerika-bily-dum-se-rozciluje-kvuli-nobelove-cene-40543306
