Během prvních dvou dnů příměří bylo z trosek v Gaze vyproštěno více než 200 těl
14. 10. 2025
Záchranáři v Gaze uvádějí, že pohřešováno je více než 9 500 lidí.
Záchranáři v Gaze vykopali z trosek a v oblastech, do kterých předtím neměli přístup, více než 200 těl Palestinců zabitých izraelskou armádou od uzavření příměří a stažení izraelských vojsk z některých oblastí.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo ve své nedělní aktualizaci počtu obětí, že za posledních 24 hodin bylo vykopáno nejméně 117 těl. „Řada obětí je stále pod troskami a na ulicích, kam se záchranné a civilní obranné jednotky v tuto chvíli nemohou dostat,“ uvedlo ministerstvo.
V sobotu ministerstvo uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo nalezeno nejméně 116 těl. Civilní obrana v Gaze sdělila, že pohřešováno je přibližně 9 500 Palestinců a většina z nich je pravděpodobně mrtvá a leží pod sutinami, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
K neděli dosáhl počet násilně usmrcených Palestinců v Gaze 67 806 a počet zraněných 170 066, jak uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví, což znamená, že od zahájení genocidní kampaně Izraele po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023 bylo v Gaze zabito nebo zraněno minimálně 237 872 Palestinců. Toto číslo představuje více než 10 % předválečné populace Gazy, která čítala 2,3 milionu obyvatel.
Studie ukázaly, že čísla ministerstva zdravotnictví jsou pravděpodobně výrazně podhodnocena až o 40 %, což znamená, že skutečný počet zabitých osob by mohl být kolem 100 000. Odhad nezohledňuje úmrtí způsobená izraelskou blokádou v důsledku hladovění, nemocí, zničení zdravotnické infrastruktury v Gaze a dalších faktorů, jejichž stanovení by mohlo trvat roky.
Očekává se, že v důsledku podpisu dohody o příměří dojde k nárůstu dodávek pomoci do Gazy, podle které má do pásma denně vjíždět nejméně 600 nákladních vozidel, což je podle OSN minimum potřebné k poskytnutí pomoci Palestincům, kteří hladovějí kvůli izraelské blokády. V srpnu Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) a americká organizace Famine Early Warning Systems Network (FEWS Net) zjistily, že ve městě Gaza a pravděpodobně i v severní Gaze panuje hladomor.
Prohlášení o hladomoru nezastavilo izraelské plány na zahájení velké ofenzívy na Gazu, která pokračovala až do minulého týdne. IDF poškodila nebo zničila nejméně 83 % budov v Gaze. Více než 500 000 Palestinců se od vstupu příměří v platnost vrátilo do této oblasti, kde tito lidé našli naprostou devastaci.
Celý text v anglickém originále ZDE
Diskuse