Kreml našel způsob, jak do války zatáhnout další 2 miliony Rusů
15. 10. 2025
čas čtení
3 minuty
Ruské úřady se připravují na to, aby do armády přivedly obrovskou mobilizační zálohu Ministerstva obrany, která byla vytvořena dekretem Vladimira Putina v roce 2015.
V pondělí vláda schválila návrh zákona, který by prezidentovi umožnil používat záložníky bez vyhlášení stanného práva a mobilizace v protiteroristických operacích a vojenských konfliktech, a to i v zahraničí.
To umožní využít až 2 miliony lidí pro potřeby armády, řekl RTVI Alexej Žuravljov, první místopředseda obranného výboru Dumy. "Konec konců, vedeme skutečné a velmi rozsáhlé nepřátelské akce, ale zároveň válka nebyla oficiálně vyhlášena. A tyto právní finesy omezovaly manévrovací prostor pro ministerstvo obrany, nyní byly eliminovány," uvedl náměstek.
Mluvíme o lidech, kteří "dobrovolně sloužili v armádě", dostávají za to příspěvky, různé platby a výhody a nyní jsou v záloze a dostávají za to také peněžní příspěvky a výhody. Tito lidé budou zapojeni "do mnohem většího počtu případů než dříve", a to je "zcela normální, zejména vzhledem k situaci, ve které se naše země nyní nachází," zdůraznil Žuravljov.
Podle návrhu zákona se bude konat "speciální výcvik" pro záložníky, aby mohli vykonávat "úkoly v oblasti obrany" po dobu nejvýše 2 měsíců. Odpovídající změny budou provedeny v zákonech "O vojenské službě a vojenské službě" a "O postavení příslušníků služby".
Změny se vztahují pouze na občany, kteří dobrovolně uzavřeli smlouvu o pobytu v záloze, a nevztahují se na ty, kteří jsou pouze v záloze, vysvětlil RBC Igor Čerepanov, místopředseda představenstva Asociace právníků Ruska. Úkoly, do kterých se záložníci zapojí, přitom mohou být velmi odlišné – až po ukrajinskou frontu. Zákon obsahuje klauzuli o použití záloh mimo Rusko, a to platí například pro Sumskou nebo Charkovskou oblast - tam jsou nepřátelské akce, ale jsou de iure mimo zemi, řekl šéf obranného výboru Dumy Andrej Kartapolov.
Iniciativa vypadá jako pojistka pro případ, že by byla mobilizace dokončena a bylo by potřeba více lidí, než může být získáno v rámci odvodu, řekl agentuře Grigorij Sverdlin, zakladatel projektu Iditě lesom: "Zdá se, že si jen rozvazují ruce, jako by si tímto způsobem také dávali svobodu jednání."
Podle současné legislativy se Rusové, kteří jsou v mobilizační záloze, mohou zapojit do skutečných nepřátelských akcí pouze v rámci mobilizace, a to vyžaduje mobilizační komise, které od roku 2023 nefungují, poznamenává aktivista za lidská práva Arťom Klyga. "Vidíme, že úřady se vyhýbají druhé vlně mobilizace, takže potřebují jiný postup, ve kterém by mohly mobilizační rezervu použít," řekl Klyga.
Podle Kartapolova jsou v mobilizační záloze lidé, kteří mají buď vojenskou specializaci, nebo ti, kteří podepsali smlouvu s ministerstvem obrany. "Podepíší smlouvu, dostanou za to určitou peněžní odměnu a pokračují v plnění svých (pracovních) povinností v civilním životě. V případě potřeby však podléhají přednostnímu pozvání na vojenský komisariát a doporučení do výcvikových táborů, na různé další akce," vysvětlil Kartapolov. Dodal, že nyní v regionech sousedících s Ukrajinou je mnoho občanů, kteří jsou v mobilizační rezervě.
Podle Putinova dekretu o vytvoření mobilizační zálohy jsou do ní zahrnuti lidé, kteří podepsali smlouvu s ministerstvem obrany. První smlouva se uzavírá na dobu tří let. Záložníci každoročně procházejí vojenským výcvikem, během kterého jsou jim přidělovány práce a zaměstnavatelům jsou vypláceny náhrady za nepřítomnost zaměstnanců.
Zdroj v ruštině: ZDE
