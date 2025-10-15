Jak snížit příjmy Ruska z ropy o 80 miliard dolarů ročně
15. 10. 2025
Ministři financí G7, kteří se ve středu sejdou na zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve Washingtonu, již mají seznam nápadů, jak vyprázdnit Putinovu válečnou pokladnu. Patří mezi ně uvalení dalších cel na země, které nakupují ruskou ropu, jako to učinily Spojené státy s Indií.
Ale G7 chybí jeden trik. Stlačování ruského vývozu ropy je kontraproduktivní, pokud nedostatek nevyrovnají jiní producenti. V opačném případě omezení dodávek zvýší globální cenu ropy, což poškodí západní ekonomiky. Příjmy Moskvy by nemusely ani utrpět, protože vyšší ceny by mohly kompenzovat ztracenou produkci.
Lepší plán proto závisí na přesvědčování ostatních producentů, zejména v Perském zálivu, aby těžili více ropy. Zároveň bude muset G7 přesvědčit některé z hlavních zákazníků Moskvy, zejména Indii, aby kupovali méně ruské ropy a více od Saúdské Arábie.
Aby tento dvoustupňový plán fungoval, musí G7 zajistit, aby se to všem hráčům vyplatilo. Kromě biče by měla nabízet i mrkev. Jedním z nich by bylo snížit cenový strop, který G7 uvaluje na ruský vývoz ropy. Dobře zpracovaná dohoda v tomto směru by mohla přinést miliardy dolarů dodatečných zisků pro Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty a velké úspory pro Indii. Zde je návod, jak by to mohlo fungovat.
Výchozím bodem je ukázat Rijádu a Abú Zabí, že mohou vydělat více peněz tím, že budou pumpovat více ropy. Obě země mají volnou kapacitu: Saúdská Arábie by mohla zvýšit produkci o 2,43 milionů barelů denně (mbd), zatímco Spojené arabské emiráty mají podle Mezinárodní energetické agentury 0,85 mbd.
Království Perského zálivu chtějí zvýšit produkci. Jejich náklady jsou nízké a jejich rezervy by mohly vydržet desítky let – dlouho poté, co svět přejde na čistší paliva. Mezitím má Rijád drahé neropné projekty, které tlačily jeho rozpočet do deficitu. Dává tedy smysl urvat podíl na trhu nyní, dokud poptávka po ropě trvá. To je důvod, proč Saúdská Arábie tlačí na kartel OPEC+, aby zvýšil produkční kvóty.
Problém je v tom, že velké zvýšení nabídky by vytvořilo tlak na cenu ropy. Království Perského zálivu by pak mohla ztratit více, než získají z vyšších objemů. Skupina G7 je proto musí přesvědčit, že cena ropy se nepropadne. Způsob, jak toho dosáhnout, je odstranit ze světového trhu tolik ruské ropy, kolik na něj Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty nasadí.
Předpokládejme, že Rijád a Abú Dhabí uvolní 70 % své volné kapacity. To by znamenalo dalších 1,7 mbd pro Saúdskou Arábii a 0,6 mbd pro Spojené arabské emiráty – nebo celkem 2,3 mbd. Při současné ceně 65 dolarů za barel ropy Brent by Rijád vydělal dalších 40 miliard dolarů ročně, zatímco Abú Dhabí by získalo dalších 14 miliard dolarů. Vzhledem k nízkým výrobním nákladům by lví podíl na tom představoval zisk.
