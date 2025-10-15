Dánsko nakoupí dalších 16 stíhaček F-35 a zvýší vojenské výdaje v Arktidě
Šéf rezortu Troels Lund Poulsen řekl, že se bude jednat o "historické posílení dánského letectva". Nyní se diskutuje o podrobnostech transakce, včetně možnosti zrychleného dodání. Kromě samotných F-35 bude balík obsahovat sady pro nasazení, náhradní díly, simulátory hrozeb, letecké simulátory, výcvikové vybavení, padákové brzdové jednotky a doprovodné drony třídy CCA, které umožní zvýšit dolet stíhaček a také počet misí provedených za jeden let.
Šéf dánského generálního štábu Michael Hildgaard označil rozšíření flotily F-35 za "klíčové rozhodnutí pro posílení ozbrojených sil", protože stíhačky "již hrají klíčovou roli jak v bojových operacích, tak při prosazování suverenity". Poznamenal také, že dohoda zvyšuje příspěvek země do NATO. Kromě toho Dánsko zvýší svou vojenskou přítomnost v Arktidě a severním Atlantiku. Odpovídající dohoda, podepsaná "v úzké spolupráci" s vládami Grónska a Faerských ostrovů, bude zahrnuta do obranné smlouvy na období 2024-2033. Dokument počítá s nákupem dalšího vojenského vybavení za 27,4 miliardy korun (3,7 miliardy eur). Mezi největší výdaje patří nákup dvou lodí, jednoho hlídkového letadla, dronů a také podvodního kabelu. Kromě toho se plánuje výstavba nového velitelství pro Společné arktické velitelství.
Na začátku října dánská rozvědka obvinila Rusko z vedení hybridní války proti Západu, vzhledem k tomu, že Moskva je zapojena do výskytu bezpilotních letounů nad letišti a kritickými zařízeními v evropských zemích. Ruský prezident Vladimir Putin popírá, že by s tím měl něco společného.
Po ruské invazi na Ukrajinu Dánsko prudce zvýšilo vojenský rozpočet: pokud v roce 2022 činil přibližně 5,5 miliardy dolarů, pak v roce 2025 vzrostl na 9,29 miliardy dolarů. Dánsko má mimo jiné v úmyslu nakoupit zbraně dlouhého doletu pro případ ruského útoku.
Zdroj v angličtině: ZDE
