Génocidaires přerušili svou genocidu a jsou za to oslavováni
14. 10. 2025 / Daniel Veselý
Žijeme v perverzních časech, kdy se přední facilitátoři izraelské genocidy setkávají v egyptském letovisku, aby rozhodovali o dalším osudu Palestinců, jejichž vůle je jako tradičně ignorována. Tato skutečnost je nám Čechům velmi dobře známa a je zahnízděna hluboko v naší psýché. Přesto vnímám zastavení (nikoliv jednoznačné ukončení) aktivní genocidní fáze za skvělou zprávu, třebaže zůstávám nadmíru obezřetný.
Vítězové si gratulují k tomu, že ukončili svou genocidu: Donald Trump v izraelském Knesetu velebil „válečného“ izraelského prezidenta Herzoga, který proslul genocidní hláškou, že v Gaze nejsou žádní nevinní lidé, a samozřejmě vyzvedával i válečného zločince na útěku Benjamina Netanjahua. Trump dokonce vyzval prezidenta Herzoga, aby Netanjahua obviněného z korupce, omilostnil. Americký prezident se netajil ani tím, do jaké míry byl namočen do izraelského vyhlazování Gazy, když podle svých slov bez reptání vyhověl četným žádostem Netanjahua o zasílání smrtících zbraní, a jak značně byl při formování své blízkovýchodní politiky ovlivňován předním proizraelským lobbistou Sheldonem Adelsonem a vdovou po tomto miliardáři Miram. Trumpovo nabubřelé a místy až extatické vystoupení v izraelském parlamentu je nadmíru ilustrativním vhledem do myšlenkového světa bezskrupulózních trumpistů, kteří si na rozdíl od staré politické gardy neberou servítky, když přijdou na přetřes skutečné záměry a cíle Bílého domu v geopolitické aréně. Masky jsou bezpochyby sňaty.
Mezitím se přední génocidaires v izraelském Knesetu a částečně v egyptském Šarm aš-Šachju zaobírají primárně resetem geopolitické rovnováhy, která by měla vést ke starému dobrému statu quo před 7. říjnem 2023, kdy „Spojené státy naváží dialog mezi Izraelem a Palestinci s cílem dohodnout se na politickém horizontu pro mírové a prosperující soužití“, jak je artikulováno v 20. bodě americko-izraelského plánu.
Otázky zůstávají: kdo bude reálně spravovat Gazu, vyjma Trumpa-supervizora, jak proběhne demilitarizace Hamásu a deradikalizace palestinských „extrémistů“, aniž by totéž platilo pro primárního pachatele masové vraždy v Gaze? Kdo demilitarizuje izraelskou armádu (IDF) poté, co dva roky v kusy on-line páchala nejotřesnější možné zločiny a zvěrstva, kdo deradikalizuje extrémistickou izraelskou společnost propadnuvší genocidní mánii?
Otázky jako předání předních izraelských válečných zločinců spravedlnosti, na něž byl vydán zatykač Mezinárodního trestního tribunálu (ICC), či rozsáhlé reparace a financování obnovy Gazy Izraelem, samozřejmě ve stávající mocenské rovnici nepřipadají v úvahu, neboť dějiny píší vítězové.
Koneckonců kam mohou Palestinci v Gaze jít a kde žít, když podle OSN izraelská armáda zničila 92% rezidenčních budov v Gaze? Jak se k potřebným dostane humanitární pomoc, když Izrael zničil dopravní infrastrukturu? Jak budou tito nešťastníci žít mezi ruinami bez dostupné lékařské péče, čističek odpadních vod a jak bude zpracováván odpad apod.?
I když skončila intenzivní fáze genocidy, Izrael už patrně porušuje dohodnuté příměří a zabíjí Palestince. Domnívám se ale, že Netanjahu se již nevrátí k masivní bombardovací kampani, jelikož Trump do celého tohoto spektáklu za asistence arabských zemí investoval příliš mnoho. Trump taky pozorně sleduje průzkumy veřejného mínění v USA, které se v uplynulých dvou letech obrací ve prospěch Palestinců. Izraelská lobby v tomto bodě prohrála, zatímco se ukazuje, že Donald Trump izraelské řádění mohl zastavit kdykoliv - kdyby jen více tlačil na pilu.
